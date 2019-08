Cotton fioc | il pericolo dell' utilizzo giornaliero | non solo infezione batterica

Temptation Island - Andrea umiliato dalla fidanzata Jessica : “Ogni mattina gli pulisco le orecchie con il Cotton fioc” : La coppia formata da Jessica e Andrea si è affermata come protagonista della prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. I due avrebbero dovuto sposarsi in questi giorni ma, non convinti, hanno deciso invece di mettersi alla prova partecipando al reality di Canale 5, come spiegato dal conduttore Filippo Bisciglia. Una volta sull’isola però, i due non sono apparsi affatto affiatati, anzi, Jessica ha fatto una rivelazione molto ...