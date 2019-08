Cortina d’Ampezzo | precipita per otto metri dalla parete di arrampicata | grave bimbo di 6

Fonte : fanpage

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il piccolo, originario di Conegliano, si è arrampicato senza protezioni sfuggendo ai controlli di sorveglianti e genitori, e poi è scivolato cadendo rovinosamente sulla schiena. "Ha sorpreso tutti" dice uno dei soci della palestra dove è avvenuto l'incidente.

