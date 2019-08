Consultazioni governo 27 agosto 2019 | gli scenari di risoluzione della crisi

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 23 agosto 2019)27: glidi: il presidenteRepubblica Sergio Mattarella rimanda tutti a martedì 27, quando ci sarà un nuovo giro. Una pausa di riflessione, dunque, che potrà essere costruttiva per arrivare all’inizioprossima settimana con idee chiare e decise, per proporre al Quirinale unsolido e stabile, altrimenti saranno nuove elezioni. Il prossimo giro di, si ricomincerà dai presidenti delle Camere passando per tutti i gruppi politici parlamentari di Camera e Senato, inizierà quindi martedì 27e terminerà il mercoledì seguente, giorno decisivo per la decisione finale.22: l’intervento di Mattarella Ecco cos’ha detto il presidente Mattarella al termine del primo giro di. “Con le dimissioni presentate dal ...

nzingaretti : Non vogliamo un governo a qualsiasi costo, ma un governo di svolta, con un'ampia maggioranza. Se non dovessero sus… - Marcozanni86 : Questo l'unico vero motivo perché #PD e #M5S vogliono inciuciare e non dare la parola ai cittadini. Vergognoso il t… - nzingaretti : #Consultazioni abbiamo espresso al Presidente Mattarella la disponibilità a verificare la formazione di una maggior… -