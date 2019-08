Com' è andato il primo giorno di trattative tra Pd e M5s

Come è andato l'incontro tra Di Maio e i parlamentari M5s : La crisi di governo, che con ogni probabilità, si aprirà domani, sarà comunque gestita collegialmente: è stata infatti accolta la richiesta formulata dai deputati di coinvolgere in tutte le prossime mosse i capigruppo M5s di tutte le commissioni parlamentari. È quanto apprende l'AGI al termine dell'assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle secondo cui M5s segue il suo capo politico e caldeggia il dialogo ...

ANDREA RUGGIERI - ComPAGNO ANNA FALCHI SEDERE ALL'ARIA/ Deputato FI smutandato sul web : ANNA FALCHI posta un video su Instagram in cui si vede il COMPAGNO Deputato ANDREA RUGGIERI sul Crazy Jumping con il SEDERE ALL'ARIA

CARABINIERE UCCISO/ "L'incontro con i turisti Usa non è andato Come ci raccontano" : Numerosi i punti ancora oscuri nell'episodio che ha portato all'uccisione del CARABINIERE Cerciello Rega. A partire da ciò che è avvenuto durante l'incontro

Com’è andato il dibattito fra i democratici candidati alla Casa Bianca : Da sinistra, Marianne Williamson, Tim Ryan, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Beto O’Rourke, John Hickenlooper, John Delaney e Steve Bullock(foto: Justin Sullivan/Getty Images) Nella serata nordamericana del 30 luglio, quando in Italia era notte, i democratici attualmente in corsa per le presidenziali americane del 2020 sono tornati a sfidarsi in un dibattito a Detroit – il secondo dall’inizio della corsa, ...

Phoenix Point nuovamente rimandato : il successore spirituale di X-Com arriverà a dicembre : Phoenix Point, il gioco di combattimento tattico a turni dal creatore dell'originale X-COM, Julian Gollop, è stato nuovamente rimandato. Il gioco doveva arrivare il prossimo 3 settembre, in ritardo rispetto al suo lancio originariamente previsto nel 2018, ma lo studio ha ora annunciato che i lavori non stanno procedendo veloci come programmato."Sappiamo che questo non è il nostro primo rinvio e siamo molto dispiaciuti per i fan in attesa di ...

M5S : passa il mandato zero - ma i no superano il 30%. Come sul caso Diciotti : Nessuno si aspettava una bocciatura, naturalmente: le votazioni su Rousseau hanno sempre ratificato le proposte sottoposte agli iscritti. Ma gli esiti della consultazione sui cinque assi della riorganizzazione M5S...

Mandato zero - via libera da iscritti M5s : abolita regola doppio mandato per i consiglieri Comunali : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della riorganizzazione nazionale e locale del Movimento. Tra i cinque quesiti approvati dagli utenti c'era anche quello riguardante l'introduzione del mandato zero per i consiglieri comunali, ovvero l'abolizione della regola del doppio mandato.Continua a leggere

Come è andato il chiarimento tra Salvini e Di Maio : Un'ora di colloquio, subito dopo pranzo, nell'ufficio di Luigi Di Maio, a Palazzo Chigi. Una settimana dopo lo 'strappo' di Matteo Salvini da Helsinki, quando il vicepremier leghista aveva parlato di fiducia anche personale "venuta a mancare", i due 'azionisti' della maggioranza M5s-Lega si sono ritrovati per un faccia a faccia chiarificatore. L'incontro "è andato bene", stando a quanto dichiarato dal capo leghista ai cronisti, "abbiamo ...

Mandato zero - gli iscritti M5s votano su Rousseau per abolire il doppio mandato per i Comuni : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle voteranno il 25 e il 26 luglio sulla piattaforma Rousseau le proposte del capo politico, Luigi Di Maio, sulla riorganizzazione del M5s. Si esprimeranno anche sull'introduzione del mandato zero, ovvero la possibilità per i consiglieri comunali di derogare alla regola del doppio mandato.Continua a leggere

Mandato zero M5S : Come funziona e chi non si può ricandidare : Mandato zero M5S: come funziona e chi non si può ricandidare Sta facendo molto discutere il Mandato zero proposto dal leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che in un video tutorial ha spiegato le nuove regole che potrebbero rientrare nell’ambito della riorganizzazione del M5S. “Parleremo dei nostri territori e dei nostri eletti sul territorio a partire dai consiglieri comunali”, ha affermato Di Maio. “Ogni giorno nei consigli comunali ...

Come funziona il 'mandato zero' che si è inventato il M5s : Un “mandato zero” per i consiglieri comunali definiti e la possibilità di sperimentare alleanze con liste civiche legate a comitati con cui “si è collaborato in alcuni territori“. Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle presenta la riorganizzazione del M5S e la relativa votazione sulla piattaforma Rousseau. Il 'mandato zero' per i consiglieri comunali e di municipio del Movimento 5 ...

Di Maio lancia il "mandato zero" per i consiglieri Comunali. E in rete esplode l'ironia : La riorganizzazione del M5S era attesa ma nessuno sapeva che per introdurre l'annunciata deroga al limite del doppio mandato sarebbe stata inventata la formula del "mandato zero". A...

Di Maio annuncia il “mandato zero” : deroga ai 2 mandati per consiglieri Comunali : «Abbiamo deciso di introdurre il cosiddetto “mandato zero”. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati, cioè un...

Di Maio ha introdotto il 'mandato zero' per i consiglieri Comunali : Un “mandato zero” per i consiglieri comunali definiti e la possibilità di sperimentare allenze con liste civiche legate a comitati con cui “si è collaborato in alcuni territori“. Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle presenta la riorganizzazione del M5S e la relativa votazione sulla piattaforma Rousseau. Il 'mandato zero' per i consiglieri comunali e di municipio del Movimento 5 ...