Clima | 32 aziende moda e tessile firmano ‘Fashion Pact’ | il via ufficiale al G7

(Di venerdì 23 agosto 2019) Roma, 23 ago. (AdnKronos) – Trentadueglobali, leader mondiali nel settore dellae delil ‘Fashion Pact’ che sarà presentato ufficialmente ai capi di Stati riuniti durante il G7 di Biarritz che si svolge dal 24 al 26 agosto. Letra le quali Adidas, Chanel, Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Kering, Moncler, Nike, Prada, Puma e Salvatore Ferragamo, si sono impegnate a raggiungere insieme obiettivi concreti in tre ambiti:, biodiversità e oceani. I rappresentati di questesono stati invitati oggi all’Eliseo dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.Ad aprile scorso, in previsione del vertice del G7, Emmanuel Macron aveva affidato a François-Henri Pinault, presidente e Ceo di Kering (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen e Brioni), il compito di riunire e ...

