Ciclismo | Marcel Kittel chiude la carriera | ‘Ho perso ogni motivazione’

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019)lascia il. Il campione tedesco si era preso una pausa nello scorso maggio, rompendo il contratto con la Katusha Alpecin, ma lasciando una porta aperta per un possibile ritorno in gruppo. Nelle scorse settimane si era parlato con insistenza di un approdo alla Jumbo Visma per la prossima stagione, maha annunciato ora la sua decisione di smettere definitivamente con le corse. Il velocista tedesco lascia ad appena 31 anni e con un bel palmares di 89 vittorie. Dalle vittorie all’addio L’ultima immagine dida corridore resterà quella un po’ triste di un ciclista in grave difficoltà, staccato da tutto il gruppo durante la Scheldeprijs Vlaanderen dello scorso aprile, una corsa fiamminga che nel passato aveva vinto per ben cinque volte. Dopo anni di grandi successi con le maglie della Giant e della Quickstep in cui si era imposto come il velocista più ...

zazoomblog : Ciclismo Marcel Kittel appende la bici al chiodo: il corridore tedesco annuncia il suo ritiro - #Ciclismo #Marcel… - Bertolca10 : Diciotto tappe conquistate tra Tour de France e Giro d'Italia, ma Marcel #Kittel, dopo attente riflessioni ha decis… - PaoloMancini30 : RT @vitasportivait: ????? #Ciclismo | Ritiro ? MARCEL #KITTEL ???? DICE ADDIO AL CICLISMO ?? Il velocista tedesco vincitore di 14 tappe al To… -