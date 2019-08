Ciclismo – Kittel appende la bici al chiodo | il tedesco annuncia il suo ritiro | “ho perso

Fonte : sportfair

(Di venerdì 23 agosto 2019) Lo sprinterha deciso di chiudere la propria carriera agonistica, ammettendo di averle motivazioni Marcelnon sprinterà più, il corridoreha deciso infatti di mettere fine alla propria carriera,ndolo nel corso di un’intervista rilasciata al Der Spiegel. Unimmediato dalle gare quello dello sprinter teutonico, separatosi dal team Katusha-Alpecin all’inizio di quest’anno per prendersi una pausa dal. Fabio Ferrari/LaPresse Un intervallo che adesso durerà per sempre, visto chenon tornerà in sella: “hoogni motivazione per continuare a ‘torturarmi’ in sella a unacletta. Come ogni ciclista professionista vivevo viaggiando lontano da casa per circa 200 giorni all’anno. Io però non voglio continuare a vedere mio figlio crescere via Skype. Neldi oggi non c’è ...

