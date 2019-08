Carne contaminata da listeria | un morto e decine di casi | la Spagna lancia allerta

Spagna - Carne contaminata da listeria : lanciato l'allarme - in pericolo anche i turisti : In queste ore la Spagna è flagellata da una diffusa epidemia di listeriosi, che ha già sicuramente colpito 150 persone, causando anche due vittime. Tuttavia, il numero dei contagiati sembra destinato ad aumentare nelle prossime ore, visto che il ministero della Salute sta attualmente verificando altri 523 casi sospetti. Viste le dimensioni del fenomeno, il Paese iberico ha lanciato un allarme a livello internazionale: sotto osservazione in ...

Carne contaminata da listeria. Finora 150 casi - c’è un morto. L’allarme che arriva dalla Spagna : Nuovo allarme alimentare, stavolta dalla Spagna ma con interesse internazionale. Nella penisola iberica si sta infatti diffondendo in queste ore una clamorosa epidemia di listeriosi che ha già colpito qualcosa come 150 persone nel paese. Nel computo delle vittime ci sarebbe anche una vittima. Ad innescare l’epidemia una serie di lotti di Carne macinata corrotta ed immediatamente ritirata dal commercio con tanto di comunicazione del Ministero ...

Listeria Spagna : emergenza mondiale per Carne contaminata - gli alimenti : Listeria Spagna: emergenza mondiale per carne contaminata, gli alimenti Listeria Spagna è salito nei trend delle ricerche degli utenti preoccupati dopo le notizie provenienti dal Paese iberico. La Spagna, infatti, ha dichiarato l’emergenza mondiale per l’epidemia di listeriosi che si è sviluppata nel sud della Regione. L’epidemia sarebbe stata causata dalla carne lavorata dalla società Magrudis SL, con sede in Siviglia, e commercializzata ...

Carne contaminata da listeria - 150 casi e un morto : la Spagna lancia allerta internazionale : Sono oltre 150 i casi di infezione da listeria accertati in Spagna tra cui purtroppo un decesso ma i casi sospetti sono 500. Una vera e propria epidemia che ha fatto scattare l'allarme massimo. Il ministro spagnolo della Salute ha attivato anche i sistemi di allarme e comunicazione con le autorità europee e informato l'Organizzazione mondiale della sanità.Continua a leggere