Caos tra la folla per entrare al concerto rap | cinque morti e almeno venti feriti

Algeri - Caos tra la folla durante un concerto rap : cinque morti e 21 feriti : L'evento si stava svolgendo in uno stadio ad Algeri. Nonostante l'incidente, il concerto si è tenuto ugualmente ed è stato trasmesso live da un canale televisivo Algerino.Continua a leggere

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - Caos in mare : urla e facce strane. E i fotografi riprendono tutto : Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi teneri e innamorati, ma anche nella coppia più solida e affiatata ogni tanto ci scappa la lite. Come immortalato dai fotografi di ”Diva e Donna”. Durante un bagno nelle acque limpide della Sardegna, gli animi della showgirl e dell’imprenditore si sono scaldati ed è andato in scena un acceso faccia a faccia. Volti tesi e gesti pieni di rabbia. Sarà colpa della gelosia ...

Traffico Autostrade 18 agosto/ Bollino rosso - code : Caos sulla Roma-Fiumicino : Traffico Autostrade 18 agosto, 5 km di coda sull'A14 a causa di un'auto in fiamme. Disagi sulla A91 Roma-Fiumicino a causa di un incidente: le ultime.

Caos a piazza San Carlo - “rapinatori avevano messo in conto feriti e rischio tragedia” : Secondo il gup, i rapinatori che hanno spruzzato lo spray urticante a piazza San Carlo, a Torino, avevano messo in conto la possibilità di creare il Caos e di provocare il ferimento delle persone presenti in piazza in occasione della finale di Champions. Il giudice aggiunge sui quattro: "Si sono dati allegramente alla fuga, pubblicando la propria immagine e mostrandosi orgogliosi della propria bravata".Continua a leggere

Tifone Krosa : un morto e 49 feriti in Giappone - Caos trasporti : Una vittima e 49 feriti per il passaggio del Tifone Krosa in varie aree del Giappone: lo ha riferito l’emittente di stato Nhk. Un 82enne, nella prefettura di Hiroshima, è caduto in mare e ha perso la vita mentre tentava di ancorare una barc, secondo l’agenzia di stampa Kyodo. Il Tifone, declassato a tempesta, ha effettuato il landfall nella giornata di ieri, nei pressi di Hiroshima, nel sud del Paese, e ora si sta spostando più a ...

Caos HONG KONG/ Quel patto tra mafia cinese e Pechino su controllo e repressione : La stampa internazionale ha fatto cenno alla presenza delle triadi durante la repressione del movimento di protesta nella città di HONG KONG

Caos MIGRANTI/ Il caso Rackete tra bufale - suggestioni e realtà : Carola Rackete avrebbe violato l'ordine di non sbarcare in Italia forte una "copertura implicita" del governo tedesco? Due le letture possibili

HONG KONG - Caos E VOLI CANCELLATI/ 700 arresti tra i manifestanti contro la Cina : HONG KONG, 700 arrestati fin qui nelle proteste anti Cina: manifestanti bloccano aeroporto per secondo giorno consecutivo, CANCELLATI tutti i VOLI

Blackout elettrico a Londra : milioni al buio in Inghilterra e Galles - Caos per i trasporti : Un vasto Blackout sta interessando tutto il sud-est della Gran Bretagna, le Midlands, il sud-ovest, e il nord-est del Regno Unito e il Galles, con ripercussioni su abitazioni e reti di trasporto. milioni di persone sono al buio. UK Power Networks ha affermato che il problema e’ stato causato da un “guasto della rete di National Grid“. I treni hanno subito ritardi o cancellazioni in Inghilterra e Galles, mentre la caduta di ...

Kashmir - Caos e proteste nelle strade : morto un manifestante - centinaia di arresti. Il Pakistan taglia i rapporti con l’India : Nel pieno della protesta del Kashmir indiano, tra blackout, isolamento e arresti, un manifestante è morto dopo essere stato inseguito dalla polizia durante il coprifuoco. Secondo quanto riferito dai media locali, il ragazzo, inseguito dalle forze di sicurezza, è saltato in un fiume della città di Srinagar ed è annegato. È il primo decesso confermato da quando, lunedì, il governo nazionalista indù del primo ministro Narendra Modi ha revocato con ...

Uomini e Donne - Caos tra le fan di Mario Serpa : ecco la ricostruzione choc : Raffaella Mennoia e Mario Serpa hanno iniziato a lanciarsi frecciatine su Instagram. E così è scoppiato un vero e proprio pandemonio fra i fan di Uomini e Donne. Le frecciatine di Serpa sono tutte senza destinatario ed i messaggi sono poco chiari, per questo motivo nessuno – ad eccezione delle sue f

Autostrade - sciopero 4 e 5 agosto : Caos pre-partenze - traffico e code ai caselli : La trattativa sul rinnovo con le concessionarie si è interrotta. Nel dettaglio i turni di sciopero dei casellanti saranno "dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5". Un grosso problema in vista del primo esodo del mese di agosto. E le Autostrade non saranno gratis...Continua a leggere

U&D - Rosa Perrotta e Pietro mostrano il figlio su Chi - ma scoppia il Caos : solo business : Come tutti i fan sapranno già, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno appena assistito alla nascita del loro primo figlio. solo una settimana fa, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dato alla luce il suo bambino, il piccolo Domenico. L'evento era molto atteso per i numerosi follower. La Perrotta, infatti, è sempre stata notevolmente attiva sui social nel corso di tutto il periodo di gravidanza. Per tale motivo, la ragazza non poteva ...

Autostrade - sì allo sciopero : i due giorni di Caos nel bel mezzo delle partenze : Dopo dopo due giorni e mezzo di "non stop", le trattative per il rinnovo del contratto dei lavoratori delle Autostrade e dei trafori si sono interrotte. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali lo sciopero proclamato nel weekend del 4 e del 5 agosto è stato confermato. A scioperare - fa sapere l'A