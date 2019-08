Canoa velocità | Mondiali Szeged 2019 | l’Italia schiera sette imbarcazioni olimpiche

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) Oggi tocca adell’Italia cimentarsi con idiin corso a, in Ungheria: batterie per Carlo Tacchini nel C1 1000, per Cristina Petracca nel K1 1000 e per Saumele Burgo e Luca Beccaro nel K2 1000. Per questi tre equipaggi il superamento di questo primo scoglio dovrebbe essere compito abbastanza agevole. Nel kayak basterà il quinto posto (più due tempi di ripescaggio), posizione in questa prima fase ampiamente alla portata, mentre nella canadese, dato un numero più elevato di partenti sarà necessario il quarto posto a Tacchini, che però nutre ben altre velleità e dunque non può essere certo spaventato dalla prima scrematura. Dopo una giornata dedicata alla para(Esteban Farias vuole medaglia e qualificazione paralimpica nel KL1 200) e soprattutto alle specialità nondella(da segnalare la finale dei ...

Interista100 : MONDIALE CANOA VELOCITA Szeged (Ungheria) C2 1000 UOMINI BATTERIE Bat.3=>2.DANIELE SANTINI/LUCA INCOLLINGO=>1/2 K1… - OA_Sport : Canoa velocità, Mondiali Szeged 2019: semifinale per il K4 500, i fratelli Craciun in finale nel C2 500. Arriva un… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA: Santini-Incollingo e Schera in semifinale! Veronica Biglia por… -