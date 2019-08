Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) Si è conclusa la sessione mattutina della terza giornata di gare a, in Ungheria, per idi: l’Italia vede avanzare altre tre imbarcazioni olimpiche in semifinale, mentre si registra la finale centrata da Dressino-Torneo nel K2 500 maschile. Nella paral’Italia ottiene il secondo pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2020, grazie all’argento di Esteban Farias nel KL1 200 maschile.SPECIALITA’ OLIMPICHE. Nel C1 1000 maschile ottima prestazione di Carlo Tacchini, che domina la sesta batteria in 3’50″93 ed accede tranquillamente in semifinale, potendo fregiarsi del quinto crono complessivo d’ingresso. Nel K2 1000 maschile Luca Beccaro e Samuele Burgo terminano al secondo posto nella prima serie in 3’13″55 ed entrano in semifinale con il 14° tempo assoluto. C’è da far meglio per entrare tra ...

OA_Sport : Canoa velocità, Mondiali Szeged 2019: altri tre equipaggi olimpici dell’Italia in semifinale. Molto bene Carlo Tacc… - zazoomnews : LIVE Canoa velocità Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA: Carlo Tacchini vince la batteria e vola in semifinale! Avanti… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA: entra in gara Carlo Tacchini. Burgo-Beccaro e Cristina Petracc… -