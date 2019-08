Can Yaman travolto dalla folla a Napoli Ecco chi è il turco che fa impazzire il pubblico

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Era già successo con Il Segreto, Una Vita, Cherry Season e alla lista ora possiamo aggiungere Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Soap o telenovela usate come tappabuchi estivi che pian piano hanno conquistato ildi Canale 5. L’ultimo esperimento, discutibile dal punto di vista qualitativo, arrivaTurchia dove è stata trasmesso nel 2017 in ventisei episodi, diventati settantotto con formato ridotto sulla rete ammiraglia Mediaset. Una sola stagione con un finale previsto per metà settembre con la soap che da tappabuchi è diventata una rivelazione: ogni giorno Bitter Sweet dalle 14.50 ottiene circa il 20% di share, seguito principalmente dalfemminile. Merito soprattutto di Can, l’attore protagonista che interpreta Ferit Aslan. Fisico statuario, muscoli in bella vista e occhi di ghiaccio. Non solo, a incollare allo schermo anche l’amore ...

