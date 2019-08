Cagliari | i 210 dipendenti di Porto Canale da settembre senza lavoro Sigle chiedono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) I lavoratori deldidal primopotrebbero trovarsi. La procedura di licenziamento annunciata dalla Cict, società concessionaria dello scalo sardo che intende cessare l’attività entro il 31 agosto, è una minaccia sempre più concreta per i 210, dato che al momento non c’è nessun riscontro da parte dell’azienda alle proposte dei sindacati, che– in attesa di un piano di rilancio – almeno la cassa integrazione a 12 mesi. Era questo anche il programma stabilito nell’ultima riunione al Mise, datata 31 luglio, mentre sul fronte della presidenza del Consiglio si sarebbe dovuta cercare la mediazione capace di superare i veti contrapposti fra diversi dicasteri per sbrogliare la matassa delle autorizzazioni ambientali che bloccano una parte dei possibili investimenti sull’area del. Ora la crisi di governo non ...

