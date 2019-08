Brucia l' Amazzonia e il web si unisce sotto l' hashtag #PrayforAmazonas

L’Amazzonia Brucia e Bolsonaro che fa? Si preoccupa per le conseguenze economiche e intanto l’Europa prende posizione : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro deve modificare il suo atteggiamento riguardo alla protezione dell’Amazzonia non solo a causa dell’indignazione globale che ha scatenato l’ondata di incendi nella foresta, ma anche per la pressione del settore agricolo, che teme possibili conseguenze negative per le esportazioni del colosso sudamericano. “Questa non e’ piu’ una crisi ambientale, adesso e’ diventata ...

Amazzonia - la foresta continua a Bruciare : preoccupazione in tutto il mondo : In Amazzonia la foresta pluviale continua a bruciare. Sono centinaia gli incendi che in questi ultimi giorni stanno devastando il polmone verde del Brasile. Le proteste e l'indignazione continuano a farsi sempre più pressanti, specialmente sui social, dove è stato creato per l'occasione un nuovo hashtag, #PrayForAmazonas, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica verso questo problema globale. Gli incendi hanno colpito gli stati ...

L’Amazzonia continua a Bruciare - Bolsonaro invia forze armate. Il Mondo in allarme ma nessuno fa nulla : Il fumo prodotto dagli incendi che stanno devastando l'Amazzonia in questi giorni puo' essere visto persino dallo spazio: a catturarne le immagini sono stati il satellite Sentinel 3, del programma europeo Copernicus dell'Agenzia spaziale europea (Esa), e quello della Nasa, Suomi National Polar-orbiting Partnership. La foto di Suomi Npp mostra il fumo e gli incendi che si estendono per diversi stati brasiliani, tra cui quelli di Amazonas, Mato ...

Caterina Balivo allarmata per l’Amazzonia che Brucia : “Preghiamo per noi” : Caterina Balivo: il messaggio allarmato per gli incendi in Amazzonia La Foresta Amazzonica sta bruciando e gli incendi crescono di giorno in giorno, facendo rilevare un aumento dell’83% rispetto allo scorso anno. Il fatto è particolarmente allarmante per tantissime ragioni. Molte star internazionali, nelle ultime ore, hanno lanciato i loro appelli per la drammatica situazione […] L'articolo Caterina Balivo allarmata per ...

L'Amazzonia Brucia - cosa succede e cosa si rischia : L'Amazzonia è alle prese con una serie di incendi che ha scosso l'opinione pubblica di tutto il mondo. Stando ai dati raccolti dalla NASA e dall'INPE, il centro di ricerca spaziale brasiliano, la foresta pluviale più grande del mondo ha fatto segnare un vero e proprio record di roghi nel corso della stagione in corso, riuscendo perfino a ricoprire la città di San Paolo con una coltre nube di fumo. Nel 2019, il ...

L'Amazzonia Brucia. Quanto sono gravi questi incendi? : L’Amazzonia brucia. Migliaia di incendi stanno devastando il “polmone del mondo”, raggiungendo cifre record in questo decennio. Sui social circola l’hashtag #PrayForAmazonas, spinto dagli utenti per sensibilizzare sul tema. Ma le immagini che accompagnano l’hashtag sono alcune vecchie, altre neanche scattate in Brasile.Cosa sta realmente accadendo, dunque? Quanto sono gravi questi incendi? Secondo dati diffusi ...

L’Amazzonia Brucia : Terra senza difese contro il riscaldamento globale : Gli incendi diffusi hanno trasformato il giorno in notte a San Paolo e hanno provocato, secondo il servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell’Unione europea, un netto picco delle emissioni di monossido di carbonio e di anidride carbonica in atmosfera, all’origine dell’effetto serra

L’Amazzonia Brucia - l’ambiente muore e il mondo resta a guardare - ma quando si è trattato di Notre Dame… : Un incendio nella cattedrale di Notre Dame: si è mobilitata mezza Europa e parte del resto mondo. Sono arrivati finanziamenti per la ricostruzione, uomini per aiutare a rimettere in sicurezza, giornalisti da tutto il mondo. Ora, dopo giorni e giorni in cui l’Amazzonia sta bruciando e il mondo, per giunta, se ne accorto in ritardo, chi si sta muovendo? Cosa stiamo facendo? Poco o nulla. Eppure, non è un eufemismo, l’Amazzonia ci dà la ...

Incendi Brasile - Bolsonaro : “Ambientalisti e Ong stanno Bruciando l’Amazzonia per attaccarmi” [FOTO e VIDEO] : Gli ambientalisti, le Ong stanno bruciando l’Amazzonia per potermi attaccare. E’ questa la surreale risposta che Jair Bolsonaro ha dato a chi gli chiedeva della mancata azione del suo governo contro il preoccupante aumento degli Incendi in Amazzonia, accusando che organizzazioni non governative di provocarli per “richiamare l’attenzione” contro il suo governo. “L’Incendio è iniziato, a quanto ...

L’Amazzonia sta Bruciando - più del solito : Negli ultimi giorni i media di tutto il mondo sono tornati a parlare degli incendi che, soprattutto in questo periodo dell’anno, distruggono ampie porzioni della foresta amazzonica. Lo stanno facendo in maniera diversa dal passato e soprattutto con maggiore intensità, anche se non sempre utilizzando dati adeguati a un’analisi pertinente. Il punto di partenza, in ogni caso, è che il Brasile sta bruciando a un ritmo che non si ...

Incendi Amazzonia - Brucia il polmone verde del mondo : individuata l’origine dei roghi : Il ministro dell’Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, ha effettuato un sopralluogo per monitorare l’azione di contrasto agli Incendi che da settimane stanno intaccando la foresta pluviale amazzonica. Al termine dell’attivita’ in elicottero nello stato di Mato Grosso, il ministro ha affermato che maggior parte dei focolai si trova nell’area urbana, sottolineando che dei 10.000 ettari di area che sono stati bruciati, ...

L’Amazzonia Brucia a tassi senza precedenti : incendi innescati dall’uomo che possono accelerare il riscaldamento globale [FOTO e VIDEO] : Enormi tratti della Foresta Amazzonica, da sempre considerata come i polmoni del pianeta per la capacità di assorbire l’anidride carbonica, conservarla nel suo suolo e produrre ossigeno, sono in fiamme. Il fumo dei grossi incendi ha trasformato il giorno in notte a San Paolo, in Brasile, e ha intensificato la controversia sulle politiche di utilizzo della terra da parte del governo brasiliano. Le immagini delle auto che circolavano in città con ...