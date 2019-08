BORSA ITALIANA OGGI Piazza Affari e l' attesa per Powell | 23 agosto 2019

BORSA ITALIANA OGGI/ Ferrari a -1 - 4% - Banco Bpm a +2 - 3% - 22 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale bene Banco Bpm e Telecom Italia. Male invece Ferrari

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 21.000 punti - 22 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda ai 21.000 punti . Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1 - 77% - Prysmian a +4 - 64% - 21 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Pirelli, Fca e Fineco. In rosso solo Hera

BORSA ITALIANA oggi/ Pirelli a +4 - 2% - Fca a +3 - 5% - 21 agosto 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale bene Pirelli , Fca e Fineco. In rosso solo Amplifon

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a superare quota 20.500 - 21 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tornare sopra i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1 - 11% - Juventus a +3 - 73% - 20 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resa in rosso. Sul listino principale bene Juventus e Amplifon. Male invece Bper e Ubi Banca

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1 - 93% - Cnh Industrial a +5 - 58% - 19 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Cnh Industrial , Tenaris e Prysmian. Nessun titolo in rosso

BORSA ITALIANA oggi/ Fca a +2 - 6% - Tenaris a +3 - 3% - 19 agosto 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale bene Tenaris , Fca e Prysmian. Nessun titolo in rosso

BORSA ITALIANA OGGI/ Tenaris a +2 - 6% - Unicredit a +1 - 5% - 19 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale bene Tenaris , Pirelli e Unicredit . Male Leonardo

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1 - 51% - Ubi Banca a +5 - 62% - 16 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Enel e Ubi Banca . Male invece Fca e Ferragamo

BORSA ITALIANA oggi/ Mediaset a +10 - 3% - Fca a -3% - 16 agosto 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale bene Enel e Unicredit. Male invece Fca e Pirelli

BORSA ITALIANA OGGI/ Fca a -2 - 8% - Poste Italiane a +2 - 3% - 16 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale bene Enel e Poste Italiane . Male invece Fca

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per Ferragosto - 15 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI è chiusa per la festa di Ferragosto. Saranno aperte altre piazze come Wall Street