Bonus 500 euro docenti in pensione | scadenza agosto | come non perderlo

Scadenza carta docente 2019 - entro quando spendere Bonus 500 euro : Scadenza carta docente 2019, entro quando spendere bonus 500 euro La cifra a disposizione non potrà essere conservata oltre due anni di tempo, altrimenti il denaro non sarà più spendibile. Ecco come funziona e quali sono i termini Parole chiave: ...

Scuola - Bonus 500 euro docenti : non dimenticate la scadenza del 31 agosto : In merito alla Carta del Docente, una scadenza da non dimenticare è quella del prossimo 31 agosto. Infatti, per quella data, si rischia di perdere definitamente l’importo residuo del bonus Carta del Docente 2017/2018. Infatti, come ogni anno, la piattaforma Carta del Docente andrà in vacanza a fine agosto per poi riaprire nel mese di settembre con l’aggiornamento degli importi relativi al nuovo portafoglio a disposizione del docente, ...

Scuola - Bonus 500 euro ultime notizie : tagli in Bilancio - cosa accadrà alla Carta del docente? : La Carta del Docente, ancora una volta, al centro delle discussioni social, non soltanto per i controlli sulle spese effettuate dal personale scolastico, controlli che saranno avviati nel prossimo mese di settembre. Da qualche ora si sta parlando anche di un taglio in Bilancio in relazione ai fondi che finanziano il bonus da 500 euro destinato alla formazione e all’aggiornamento del docente di ruolo. taglio da 8 milioni di euro in ...

Scuola - Bonus 500 euro docenti ultime notizie : controlli in aumento sull’uso del denaro - ecco cosa rischiano i trasgressori : In aumento i controlli sull’uso del denaro relativo ai bonus a favore dei docenti, destinato alla formazione e all’aggiornamento. La senatrice M5S, Tiziana Drago, ha presentato un’interrogazione al Parlamento all’interno della quale viene fatto presente come alcuni insegnanti abbiano usato il bonus per acquistare beni e servizi che non hanno a che fare con la loro formazione. Alcuni beneficiari, per esempio, hanno ...

Scuola - Bonus 500 euro docenti ultime notizie : ecco la nuova proposta contro frodi e uso distorto della Card : Si continua a discutere in merito all’utilizzo del cosiddetto Bonus da 500 euro per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti. A questo proposito la senatrice del Movimento 5 Stelle, Tiziana Drago, ha presentato un’interrogazione rivolta al Ministero dell’Istruzione e a quello delle Finanze, in merito alle criticità rilevate sull’uso della Carta del Docente. L’esponente grillina, nella stessa ...

Bonus docenti 500 euro : validazione entro il 31 agosto 2019 - l’avviso del Miur : Bonus docenti 500 euro: validazione entro il 31 agosto 2019, l’avviso del Miur Da tempo è comparso sul portale del Ministero dell’Istruzione un avviso riguardante il Bonus per l’aggiornamento professionale del personale docente: i buoni già generati devono essere validati entro il 31 agosto. Bonus docenti: buoni da spendere entro il 31 agosto Il Bonus da 500 euro per l’aggiornamento del personale docente “deve essere validato entro il ...

Scuola - Bonus 500 euro docenti ultime notizie : da settembre scattano i controlli : A partire dal mese di settembre, la Guardia di Finanza e il Ministero per i Beni culturali predisporranno una serie di controlli sull’uso della Carta del Docente, in merito al Bonus da 500 euro. Dopo i controlli effettuati sul cosiddetto ‘Bonus 18enni’, il Ministero ha deciso di intraprendere la stessa azione anche in relazione all’uso della Carta del Docente con l’effettuazione di controlli incrociati. Da ...

