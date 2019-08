Bolsonaro | Non abbiamo le risorse per combattere gli incendi in Amazzonia

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) “Nonleperquesti”., presidente del Brasile, dopo aver accusato le ong e aver gridato alla “psicosi ambientalista” per gliche stanno devastando l’, ha finito con l’ammettere il problema, che sulle prime aveva definito una “bufala”.Di fronte allo sdegno del mondo che assiste alla distruzione del “polmone della Terra” il presidente ha cambiato idea, settimane dopo aver detto ai donatori di non aver bisogno dei loro soldi. “L’è più grande dell’Europa, come possiamo contrastare glidolosi in una zona del genere?”, ha chiesto ai giornalisti mentre lasciava la residenza presidenziale. “Nonleper farlo”.Finora quest’anno gliinsono aumentati dell′83% ...

Tg3web : Non si fermano l'allarme e le polemiche per gli incendi che stanno devastando l'Amazzonia. E cresce la protesta deg… - Corriere : L’Amazzonia in fiamme, Bolsonaro: «Non ho risorse per spegnerla» - Corriere : (?? Massimo Gramellini) La foresta amazzonica sta andando a fuoco, a ritmi che non sarebbero troppo dispiaciuti a N… -