Bitter Sweet | Can Yaman innamorato dell’Italia | il ringraziamento

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 23 agosto 2019) Canprosegue le vacanze in Italia e fa una promessa ai fans L’Italia sembrerebbe proprio aver stregato Cane non solo per le sue bellezze paesaggistiche, ma soprattutto per il calore dimostrato. L’attore turco, protagonista di– Ingredienti d’amore, si trova al momento in vacanza a Napoli e a quanto pare prolungherà il suo relax in terra campana. Poche ore fa infatti Canha scritto su Instagram (come visibile nella foto in fondo all’articolo): “Domani ritorno, vi ringrazio molto per quest’affetto caloroso che continua pure nel mio settimo giorno”. Sette giorni a Napoli per Candiche hanno sorpreso l’attore, incredulo di fronte alla folla costantemente presente davanti all’hotel in cui sta soggiornando. I fans del 29enne turco, instancabili, hanno continuato a presidiare i ...

infoitcultura : Bitter Sweet, trame: Hakan ricatta Nazli affinché metta fine alle nozze con l'Aslan - Notiziedi_it : Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: puntata di oggi, 22 agosto 2019 in streaming | video Mediaset… - lorenzoniadrian : ASCOLTI TV: ASSEDIO A CAN YAMAN L’ATTORE TURCO , DIVO DI “BITTER SWEET”, IN VACANZA A NAPOLI -