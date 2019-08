Berlusconi lancia rosa dei nomi : “Tajani - Letta e io…” : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – Una ‘rosa’ di nomi come possibili candidati per un futuro governo di centrodestra a garanzia del fronte moderato ed europeista, per controbilanciare l’asse sovranista Salvini-Meloni. Ieri, nella Sala alla Vetrata del Quirinale per le consultazioni, Silvio Berlusconi, a quanto apprende l’Adnkronos, si è presentato in versione di ‘garante’. Garante, in caso di fallimento ...

Salvini lancia l'ultimo appello ma Di Maio lo gela : «Sleale». Berlusconi : «Centrodestra o voto» : Nello studio alla vetrata del Quirinale cala il sipario sul dialogo tra Lega e Cinque Stelle e tramonta definitivamente un'eventuale risurrezione di quella che fu la maggioranza gialloverde....

Crisi - Berlusconi : “Maggioranza di centrodestra o elezioni anticipate. Governo M5s-Pd sbilanciato a sinistra pericoloso per imprese e sicurezza” : “Una maggioranza che non rispecchia la maggioranza degli elettori è una mera coincidenza di forze che si sono contrastate, non può essere la base per un esecutivo stabile e credibile ma solo una presa in giro degli elettori e un tradimento delle loro volontà”. Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di ...

Toti : “Salvini? Giovane leader di entusiasmo e prospettiva - da noi avrà supporto nei territori. Berlusconi? Ha lanciato idea confusa e già vista” : “La verità è che Forza Italia non ha mai cercato un erede o un delfino. In politica lo strumento del delfinato non funziona. Un nuovo leader, una nuova linea politica nascono dalla richiesta ai militanti di chi vogliono”. Sono le parole di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria ed ex coordinatore di Forza Italia, nel corso de “L’aria che tira”, su La7. Toti, fondatore del movimento “Cambiamo”, ...

Berlusconi lancia coordinamento a 5 - Toti non c’è : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – Il presidente Silvio Berlusconi, “preso atto che il Tavolo delle regole per il nuovo Statuto di Forza Italia ha terminato i suoi lavori ed alla luce del suo esito, ha deciso la nomina di un coordinamento di presidenza”. E’ quanto si legge in una nota del leader azzurro, che annuncia la costituzione del nuovo organismo direttivo a 5 senza Giovanni Toti, che oggi : “Temo – ha ...

Silvio Berlusconi lancia Altra Italia : "Non è un nuovo partito" : Silvio Berlusconi pensa a una nuova federazione di area centrodestra. Una riedizione del Popolo delle libertà? Nient’affatto spiega l’ex premier lanciando il suo appello "all'Altra Italia" per "creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo". Berlusconi su nomine UE: 'Conte dice una grande bugia. L'Italia è assolutamente fuori dalla porta' Secondo il ...

Berlusconi lancia appello ai moderati per una federazione di centro : Un appello all'altra Italia", quella dei moderati, non per formare un nuovo partito ma per dar vita a una federazione di centro che sia alleata

Berlusconi lancia "Altra Italia" : "Creare una federazione di centro" : “Chiamo a raccolta tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte dell”altra Italià. Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo, alternativo alla sinistra, in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centro-destra”. E’ l’appello lanciato dal Presidente Silvio Berlusconi, secondo cui di ...

Berlusconi lancia "Altra Italia" : «Non un nuovo partito ma costituente per una federazione di centro» : Silvio Berlusconi lancia "Altra Italia" sostenendo che non sarà un nuovo partito ma la costituente per una federazione di centro. «Chiamo a raccolta tutti i soggetti, i singoli...

Silvio Berlusconi lancia Altra Italia : “Una federazione per ricostruire il centrodestra” : Silvio Berlusconi rilancia un nuovo centro moderato, "in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centrodestra". E lo fa in un momento in cui il suo partito, Forza Italia, viene messo sotto scacco da un lato dal fuoco amico di Giovanni Toti, e dall'altro dal potere egemonico della Lega fra le forze politiche di destra.Continua a leggere