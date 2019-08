Avete visto l’ultima bufala che gira su Instagram? Ovviamente non c’è niente di vero

Sergio Ramos come non lo Avete mai visto : tutti i lati più intimi e segreti dello spagnolo ne “El Corazón” : El Corazón de Sergio Ramos. Questo il titolo della docu-fiction che offre una nuova prospettiva sulla vita di tutti i giorni del calciatore del Real Madrid, con filmati mai visti prima, grazie ad Amazon Prime Video. Le telecamere hanno seguito il difensore proprio in uno dei momenti più critici della sua carriera. Il calcio è grande protagonista di questo show, ma l’attenzione è anche posta sui momenti che il calciatore trascorre con ...

Sergio Ramos come non lo Avete mai visto : El Corazón mostra il calciatore e l’uomo : El Corazón de Sergio Ramos. Questo il titolo della docu-fiction che offre una nuova prospettiva sulla vita di tutti i giorni del calciatore del Real Madrid, con filmati mai visti prima, grazie ad Amazon Prime Video. Le telecamere hanno seguito il difensore proprio in uno dei momenti più critici della sua carriera. Il calcio è grande protagonista di questo show, ma l’attenzione è anche posta sui momenti che il calciatore trascorre con ...

Chiara Ferragni? Non Avete visto sua madre : Marina di Guardo sexy ad Aruba - bikini atomico a 58 anni : Formosa, provocante, tatuata. Adesso capiamo da chi Chiara Ferragni ha ereditato il sex appeal. Lei è Marina di Guardo, cremonese 58enne, scrittrice erotica. E soprattutto mamma dell'italiana più cliccata del mondo. La donna, che ha altre due figlie, racconta Chiara nel film a lei dedicato che sarà

“Belli come la mamma!”. Avete mai visto i figli di Julia Roberts? La foto è dolcissima : Una bellezza veramente senza tempo, un fascino unico che resiste al tempo e agli anni, una professionista bravissima. Stiamo parlando di Julia Roberts, attrice americana protagonista di pellicole rimaste nella storia del cinema: da Ocean’s Twelve a Il matrimonio del mio migliore amico, da Notting Hill, passando per Pretty Woman, Forte come la verità, Il rapporto Pelican. Una carriera incredibile che le ha portato tantissimi riconoscimenti. E ...

Avete visto quante Vodafone Special Minuti ad agosto? Si parte da 6 euro al mese : L'intero pacchetto di offerte Vodafone Special Minuti è attivabile fino a fine mese grazie alla proroga di Vodafone. L'articolo Avete visto quante Vodafone Special Minuti ad agosto? Si parte da 6 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Milan - l’amaro addio di Cutrone : “Deluso? Beh - l’Avete visto anche voi…” : Patrick Cutrone lascia il Milan. E’ il Wolverhampton la sua prossima squadra, che lo ha acquistato per 18 milioni più 5 di bonus. Intercettato dai cronisti a Malpensa prima di imbarcarsi sull’aereo, l’attaccante rossonero ha rilasciato qualche dichiarazione: “Sono deluso? Beh, avete visto anche voi. Io non ho nulla da dire, ma sto bene. Sono pronto e sempre carico. Leggere i messaggi dei tifosi del Milan mi ha fatto ...

Tav - Salvini : “Avete visto? Abbiamo convinto Conte che serve. Partiti dei ‘no’ sempre meno” : “Avete visto? Abbiamo convinto il presidente Conte che la Tav serve e va fatta. Bene così. I Partiti dei ‘no’ sono sempre meno”. A dirlo, in diretta Facebook, il giorno dopo l’annuncio di Giuseppe Conte di voler dare il via libera all’Alta velocità Torino-Lione, il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. L'articolo Tav, Salvini: “Avete visto? Abbiamo convinto Conte che serve. ...

Quante volte Avete visto questa foto? : Come uno sfondo per il desktop e Instagram hanno portato milioni di persone a scoprire l'Antelope Canyon in Arizona, e hanno cambiato il contesto intorno

5 serie che non Avete visto da recuperare su Netflix quest’estate : Chi fa parte del club dello zapping compulsivo sa bene come ogni volta che apre Netflix per scegliersi una serie da iniziare può perdere la serata sfogliando la libreria, saltando da un trailer a una sinossi, da un genere all’altro. Alla fine, che si tratti proprio di questa piattaforma streaming on demand o di un’altra – da Amazon Prime Video a TimVision, da Rakuten Viki a Infinity – la scelta è ormai tanto vasta che un titolo, un riassuntino e ...

Oriana Fallaci - vergogna di Stato : quello che non Avete visto - così la Rai l'ha boicottata : In questi casi non sai se sia stata celebrata o dimenticata, e non sai se provare più Rabbia o più Orgoglio, per usare le sue parole. Lo spettacolo su Oriana Fallaci, andato in onda due giorni fa su Rai 5 in occasione del 90mo anniversario della nascita della scrittrice e intitolato Le parole di Or