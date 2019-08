Attentato Avellino | bomba al palazzo vescovile Video | 3 feriti | bloccato sospettato

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 23 agosto 2019)al. Ultime notizie esplosione: 3, tra cui direttore Caritas Carlo Mele,un

VincenzoDeLuca : Solidarietà e vicinanza al vescovo Arturo Aiello e alla Diocesi di Avellino per l'attentato esplosivo. Un augurio d… - imago_mundi : RT @VincenzoDeLuca: Solidarietà e vicinanza al vescovo Arturo Aiello e alla Diocesi di Avellino per l'attentato esplosivo. Un augurio di pr… - MesserDali : RT @VincenzoDeLuca: Solidarietà e vicinanza al vescovo Arturo Aiello e alla Diocesi di Avellino per l'attentato esplosivo. Un augurio di pr… -