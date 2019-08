Atletica | muore l’ostacolista russa Margarita Plavunova Aveva solo 25 anni

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) Tragedia nel mondo dell’: una giovane ostacolista, è stata ritrovata ieri senza vita a bordo pista, dove stava svolgendo una sessione di allenamento, per prepararsi ai Mondiali di Doha. Il dramma è accaduto in un piccolo centro della regione di Oblast.soltanto 25ed oltre all’atleta faceva anche la modella: ieri purtroppo si è sentita male durante gli allenamenti ai suoi amati ostacoli, ma a nulla sono valsi i tentativi di soccorrerla. Purtroppo l’atleta è deceduta ed ora verrà effettuata l’autopsia per accertare le cause del malore fatale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la ragazza si stava sottoponendo ad un periodo particolarmente intenso in preparazione alla rassegna iridata, per qualificarsi a Tokyo 2020. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

