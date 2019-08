Ascensore arriva al piano ma non si ferma e precipita nel vuoto | muore un ragazzo di 30

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Undi 30 anni ha perso la vita a causa di un guasto all’del palazzo dove viveva. Il fatto è accaduto a New York, l’edificio si trova sulla Third Avenue. Erano da poco passate le 8 del mattino quando è successo tutto: l’to alma, invece dirsi, è finito improvvisamente nel, impedendo al, Sam Waisbren, di uscire. Pochi secondi prima di lui, un altro giovane è riuscito a schizzare fuori dall’ma non Sam: “Ilstava provando ad arrampicarsi sul pavimento mentre l’stava ancora scendendo. E’ orribile“, ha raccontato un operaio che ha visto la scena. Il New York Post ha scelto di pubblicare un video dell’accaduto. L'articoloalma non sinelundi 30 anni proviene da Il Fatto Quotidiano.

