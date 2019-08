Aree chiuse | caos e graffiti | Castel dell' Ovo deturpato

Fonte : ilmattino

(Di venerdì 23 agosto 2019)'Ovo ha il colore del pane, ma i denti bastano solo a rosicchiarlo. Enormi e splendide terrazzeal pubblico, bagni malmessi, sbarrati o sporchi, scritte incivili, ascensori...

HSimonetta : RT @peoplexplanet: La #bicicletta è statisticamente più veloce di qualsiasi altro mezzo. Non ha problemi di parcheggio, può attraversare ar… - peoplexplanet : La #bicicletta è statisticamente più veloce di qualsiasi altro mezzo. Non ha problemi di parcheggio, può attraversa… - peoplexplanet : La #bicicletta è statisticamente più veloce di qualsiasi altro mezzo. Non ha problemi di parcheggio, può attraversa… -