Anticipazioni Bitter Sweet fino al 30 agosto | Ferit ritrova la sua ex Pelin

Bitter Sweet - Anticipazioni : NAZLI lascia FERIT - ecco perché : Le mosse strategiche del perfido Hakan Onder (Necip Memili) creeranno un’importante frattura nel rapporto tra NAZLI (Ozge Gurel) e FERIT (Can Yaman) nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Com’è già noto, tutto partirà nel momento in cui il losco imprenditore entrerà in possesso di un video in cui Asuman (Ilayda Akdogan) sta sparando a Muzaffer, uno dei suoi scagnozzi… Bitter Sweet, news: ...

Anticipazioni Bitter Sweet : Asuman tenta di togliersi la vita - interviene Deniz : La soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è da poco tornata sulla quinta rete televisiva italiana, dopo la sua pausa estiva. Nelle prossime puntate il rapporto di Asuman con la sorella Nazli peggiorerà sempre di più. Asuman si è già trasferita a casa di Deniz, dopo l'ennesimo litigio con la cuoca. Successivamente la ragazza aveva tentato di riappacificarsi con i coniugi Aslan, ma è stata da loro incolpata di aver informato il musicista ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Asuman uccide un uomo : Il persecutore di Asuman torna alla carica e ricatta la ragazza con delle foto scattatele di nascosto. La giovane lo raggiunge a casa sua e gli spara.

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di venerdì 23 agosto 2019 : anticipazioni puntate 59 e 60 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda venerdì 23 agosto 2019 su Canale 5: Hakan ha paura che Demet lo denunci per la morte di Zeynep e Demir, così la convince a scaricare la tensione sparando contro un bersaglio disegnato su una porta. Demet accetta, ma non sa che dietro quella porta c’è il corpo di Tahir. Hakan filma la scena di Demet che spara con l’intenzione di ricattare la donna, nel ...

Bitter Sweet Anticipazioni 23 agosto 2019 : Demet uccide un uomo e Hakan la ricatta : Hakan ha trovato il modo di zittire sua moglie. Le fa sparare dei colpi di pistola a una porta, dietro la quale si trova Tahir. L'uomo muore e l'Onder ricatta la moglie con il video che ha girato.

Bitter Sweet Anticipazioni : ASUMAN si uccide??? : Momenti drammatici a Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, la giovane ASUMAN (Ilayda Akdogan) sarà infatti sul punto di togliersi la vita; scopriamo quindi insieme come si arriverà a questa sorprendente svolta nelle storyline… Bitter Sweet, news: Hakan trova il modo di ricattare Nazli Seguendo le anticipazioni si deduce che tutto inizierà nel momento in cui il perfido Hakan (Necip ...

Anticipazioni Bitter sweet - 26-30 agosto : Pelin inganna Ferit e si accorda con Hakan : Arrivano le nuove Anticipazioni della soap opera rivelazione dell'estate, "Bitter sweet - Ingredienti d'amore", con protagonisti . Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 26 al 30 agosto su Canale 5. Questa settimana al centro di tutti le vicende della soap ci sarà la festa di compleanno che Nazli organizzerà per Ferit, i propositi di vendetta di Demet nei confronti di Hakan, l'arrivo ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 21 e 22 agosto : Ferit vicino alla verità su Hakan : Bitter Sweet Anticipazioni 22 e 21 agosto, si incrina il rapporto tra Nazli e Asuman: Hakan nei guai dopo la scoperta di Demet, Ferit vicino alla verità

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di giovedì 22 agosto 2019 : anticipazioni puntate 57 e 58 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda giovedì 22 agosto 2019 su Canale 5: Mentre Hakan parla in casa con Bekir, Demet sente la conversazione che riguarda l’assassinio del fratello: dopo aver fatto le sue indagini, scopre che Hakan è il mandante dell’omicidio. I due litigano e alla fine Hakan ammette la sua colpa. Nazli ha problemi finanziari con il ristorante e non ha il denaro per pagare ...

Bitter Sweet Anticipazioni 22 agosto 2019 : Hakan confessa l'omicidio di Demir : Demet scopre che suo marito ha ucciso Demir. Hakan conferma i dubbi della moglie e confessa di aver ucciso il cognato per ottenere la Pusula Holding.

Bitter Sweet/ Anticipazioni 21 agosto : Nazli e Asuman - è guerra - mentre Denis... : Bitter Sweet Anticipazioni 21 agosto: si incrina il rapporto tra Nazli e Asuman, accusata di aver spifferato a Denis la verità sul finto matrimonio.

Bitter sweet - Anticipazioni : HAKAN ricatta NAZLI - ecco come farà : Un terribile piano messo in atto dal perfido HAKAN Onder (Necip Memili) metterà nuovamente a rischio la felicità di NAZLI (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman) nelle prossime puntate italiane di Bitter sweet – Ingredienti d’amore. Il cattivo della telenovela non esiterà infatti a ricattare la cuoca non appena Asuman (Ilayda Akdogan) cadrà in un suo tranello. Scopriamo insieme di che cosa si tratta… Bitter sweet, trame: Asuman spara a ...

Bitter Sweet - Anticipazioni : Ferit e Nazli ottengono la custodia di Bulut : Nazli, Bulut e Ferit - Bitter Sweet Dopo la breve pausa della scorsa settimana, riprendono su Canale 5 gli episodi inediti di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Grazie al loro matrimonio combinato, Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel) riusciranno ad ottenere, finalmente, la custodia del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir), ma le tensioni non saranno affatto terminate: Deniz (Hakan Kurtas) scoprirà infatti che l’unione dei due ...

Bitter Sweet Anticipazioni episodi 61-65 : la Turan mentirà sulla storia dell'aborto : Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore degli episodi in onda su Canale 5 dal 26 al 30 agosto (dal 61 al 65) promettono intrighi, colpi di scena e nuovi ostacoli da affrontare per la coppia Ferit-Nazli. Una volta ottenuto l'affidamento del piccolo Bulut tra i due non filerà tutto liscio, anzi, proprio quando stanno per ritrovare un po' di serenità, si insinuerà tra di loro una vecchia conoscenza dell'Aslan: l'ex fidanzata Pelin. ...