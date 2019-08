Animali | si salverà il rinoceronte in estinzione | un italiano nell’impresa

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ilbianco del Nord è un passo più vicino alla salvezza dall’. La sua scomparsa sembrava inevitabile, perché dopo la morte degli ultimi due maschi Suni e Sudan, restano in vita soltanto le due femmine Najin e Fatu, non in grado di affrontare una gravidanza. Ma con l’aiuto della scienza l’animale potrà sfuggire al suo destino, grazie a “una procedura pionieristica di fecondazione assistita” che vede protagonista – all’interno del consorzio internazionale ‘BioRescue’ – lo scienziatoCesare Galli, noto alle cronache come ‘papà’ del primo toro clonato Galileo. L’ultimo annuncio, quello della svolta, è che giovedì 22 agosto gli scienziati coinvolti nel progetto hanno raccolto con successo per la prima volta 5 ovociti da Najin e 5 da Fatu, ospiti della riserva naturale Ol Pejeta ...

