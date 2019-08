Anche Pirlo e Toni al Master allenatori UEFA Pro a Coverciano

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Sarà uncon nomi illustri; tanti volti noti del calcio italiano che per un anno intero siederanno dietro i banchi diper frequentare il corso per ‘Allenatore Professionista di Prima Categoria –Pro’, il massimo livello dedicato alla formazione dei tecnici di calcio.Due campioni del mondo del 2006, come Andreae Luca, saranno tra gli allievi del, con l’obiettivo di superare gli esami finali al termine delle lezioni e ottenere così la qualificaPro, che permetterà loro di poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati professionistici di Serie A e Serie B maschile. Non solo: tra i corsisti figuranol’allenatrice della Nazionale femminile Under 17, Nazzarena Grilli, ed ex giocatori che hanno segnato un pezzo di storia del calcio italiano e internazionale come Cristian Chivu, ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Anche Pirlo e Toni al Master allenatori Da Chivu a Bonera e da Montero a Thiago Motta, tanti volti noti - ansacalciosport : Anche Pirlo e Toni al Master allenatori. Da Chivu a Bonera e da Montero a Thiago Motta, tanti volti noti | #ANSA - russ_mario1 : RT @falliremooggi: @gustatore No mi è stato detto che ieri ha fatto il sottopunta nel 4231 quindi va bene anche lui. Poi poco importa che h… -