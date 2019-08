Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2019) FALLI DA DIETRO – PRESENTAZIONE DEL CAMPIONATO 2019-20 Sarà il campionato dei tre mister. Gli ergastolani partono ancora in pole. Arricchiti da acquisti super. Rabiot, Ramsey, ma soprattutto quel De Ligt che a diciannove anni si presenta come il nuovo Beckenbauer del prossimo decennio. Sbattuto fuori con malgarbo il povero Acciu. Paga il suo gioco invero orribile. E non sono bastati cinque scudetti vinti. Al suo posto un predicatore della bellezza e di una serie di cazzate alle quali i napoletani minchioni (quorum ego) abboccarono, non molto tempo fa. Quello in tuta ha conquistato il Palazzo. Da solo, mica insieme con la tifoseria e la città che illuse e che si lasciò illudere. Ma ora deve vincere tutto. Sennò è fallimento. Intanto pensi a vincere la brutta polmonite virale che lo ha malauguratamente colpito. Ilpuò attendere. Dietro, le distanze appaiono un po’ accorciate. I ...

napolista : #Ancelotti ha la sua squadra europea, ora può imporre il suo calcio I falli da dietro di presentazione del campiona… - daVincenzoCh : @PallonePane @_carlo_m Ancelotti naturalmente deve allenare un gruppo che deve essere motivato e deve rendere al 10… - Enrico_Marini : @MauroIcardi dovrebbe leggersi questa perfetta disamina di @garlando_luigi sul perché il gioco del Napoli e un mist… -