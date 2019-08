Allerta Meteo Toscana | temporali a Firenze fino a domani

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Terzo giorno consecutivo di codice giallo per previsti rovesci ee nei dintorni. Anche, dopo ieri e oggi, sara’ in vigore dalle ore 13 alle 21 il codice giallo. E’ la stessa fascia oraria indicata per il codice giallo di oggi. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticita’ per la zona che riguarda il comune die quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Alla possibilita’ diviolenti, si spiega ancora, e’ associato il rischio idrogeologico-idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari, in particolare i torrenti Ema, Mugnone e Terzolle. L'articolo...

DPCgov : ?? #AllertaGIALLA domani, venerdì #23agosto, su sette regioni del Centro per rischio idrogeologico e temporali. Cons… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, mercoledì #21agosto, in Lombardia e Piemonte. Consulta il bollettino per conoscere il livello e l… - DPCgov : ??#allertaGIALLA, martedì #20agosto, in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. ?? L'allerta di #protezionecivile non… -