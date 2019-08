Allerta listeriosi | “in Italia circa 50 casi l’anno” | ecco cos’è e come si previene

Allarme Listeriosi in Spagna : Allerta precauzionale per possibile epidemia : La Spagna, in via precauzionale, lancia lo stato di allerta internazionale per il pericolo di epidemia di infezione causata dal batterio della Listeria nella carne. Al momento nel Paese ci sarebbero 150 casi conclamati di infezione e oltre 500 casi sospetti. Le autorità spagnole temono per l'eventualità di contagio di alcuni turisti che si trovavano nel Paese nelle scorse settimane. Le autorità spagnole avrebbero identificato la causa ...