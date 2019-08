Alcuni monaci buddisti thailandesi hanno trionfato durante un torneo eSports

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 23 agosto 2019) Si astengono dal rubare, mentire e persino cantare e ballare, ma quando si tratta di, ialle prime armi della scuola thailandese Balee Sathit Suksa sono dei veri campioni.Tre giovanisono emersi vittoriosi alla KKU Nong Khai Fair del 2019 nel gioco di corse online Speed ​​Drifters, guadagnando una serie di complimenti per il loro traguardo."I novizi volevano provare a partecipare al concorso, quindi abbiamo dato loro l'opportunità. In realtà non ci aspettavamo di vincere", ha dichiarato Kokkiad Chaisamchareonlap, coordinatore accademico e monaco della scuola. Ilha caratterizzato eventi accademici ede ha ricevuto molta copertura mediatica in Thailandia.Leggi altro...

BacciGloria : @LaVeritaWeb Domando: perché in alcuni articoli si parla di 'monaca benedettina'? So che i monaci/che vivono in cla… - fiorediloto18 : RT @Milanoguida: #Visitaguidata all'Abbazia di Chiaravalle a #Milano ?? - Alb75sovr : @VKindq @2essera Che il Vaticano sia sempre stato un covo di gente oscura e anche perversa lo credo, io mi riferivo… -