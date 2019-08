Abusa della figlia di 2 anni e mezzo | papà si filma e vende i video online

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2019) Pensava di farla francando ipedopornografici a un sito gestito in Australia, ma così non è stato e un 46enne di Treviso è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata. Ora è detenuto nel carcere di Treviso in attesa dell’interrogatorio. L’uomo violentava la propria figlioletta da quando aveva 2va gli abusi, per poi rire idall’altra parte del mondo. Faceva affidamento sul silenziobimba, ancora non in grado di esprimersi. Secondo quello che è stato appurato dalle indagini, l’uomo per svariatiavrebbe violentato e molestato la bambina. E già questo sarebbe sufficiente per garantirgli un bel numero didi carcere, qualora venisse provata la sua colpevolezza. Ma non contento di ciò aveva anche trovato un modo orribile per fare soldi facili. Secondo quanto ricostruito dal Corriere.it l’uomo ...

