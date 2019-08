A Taormina i dolci mafiosi | c’è anche “Cosa Nostra alle mandorle”

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 23 agosto 2019) La perla del turismo siciliano,, nella bufera per la scelta di un titolare di una pasticceria che ha deciso di dare ai suoinomi collegati alla mafia. Cosìfinisce nell’occhio del ciclone per alcunitipici esposti con nominella vetrina di una pasticceria. In bella mostra nel locale di Roberto, «il re dei cannoli», sono i «al pistacchio» e «cosamandorle»,che vanno a ruba tanto da essere recensitisu TripAdvisor dove c’è una sezione dedicata ai «fan dei». I «» sonoricoperti da mandorle intere all’esterno e all’interno con un cuore di pura pasta di pistacchio. «Cosamandorle», sono dolcetti tipici della tradizione siciliana. A denunciare la trovata pubblicitaria sono stati alcuni studenti palermitani in vacanza ai cui nomi aprono ferite che sanguinano ancora. ...

Corriere : Taormina, dolci con i nomi della mafia. L’ira del sindaco: «Li faremo togliere» - Agenzia_Ansa : A #Taormina dolci 'mafiosi e Cosa Nostra' È polemica #pasticceria #madeinitaly #ANSA - DirettaSicilia : (A Taormina i dolci mafiosi, c'è alche 'Cosa Nostra alle mandorle') su Diretta Sicilia - -