725° Perdonanza Celestiniana | oggi l' apertura ufficiale del Giubileo di Celestino

(Di venerdì 23 agosto 2019) L'Aquila - Si alzerà alle 19.30 il sipario sulla 725esima edizione delladell’Aquila. Davanti alla basilica di Santa Maria di Collemaggio, il sindaco riceverà dal giovane campione di atletica Leonardo Puca il Fuoco del Morrone, con il quale accenderà il tripode della pace tra le 19.45 e le 19.50, dichiarando l’della 725esima. L’evento sarà diffuso in diretta su Rai 3 nel corso del notiziario della TGR Abruzzo. A seguire, sul palco del Teatro del Perdono – appositamente allestito per la settimanadavanti alla Basilica di Collemaggio – interverranno l’Arcivescovo dell’Aquila, sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Petrocchi, il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il sindaco Biondi. Al termine della parte istituzionale, prenderà il via ...

