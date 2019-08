6 utili app da riga di comando da installare su Linux

A Huawei non dispiace il bloatware : in arrivo altre due app inutili nei suoi smartphone : Huawei sta rafforzando le sue relazioni con due importanti aziende russe come Yandex e Mail.ru. Scopriamo insieme tutti i dettagli al momento disponibili L'articolo A Huawei non dispiace il bloatware: in arrivo altre due app inutili nei suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Come limitare il tempo di utilizzo di una applicazione su iPhone e iPad : Probabilmente chiunque possiede un’app “preferita” che apre e utilizza tantissime volte durante l’arco della giornata. Per qualcuno è Instagram, qualcun altro WhatsApp e per altri ancora tutti i social network disponibili. Ci vorrebbe quindi qualcuno leggi di più...

Solitudine e ansia - cos’hanno in comune le persone che utilizzano le App di incontri : Le applicazioni di incontri possono dirci molto sulle persone che ne fanno uso, soprattutto in caso di abuso. Gli esperti ci spiegano cosa hanno in comune le persone che utilizzano compulsivamente queste app e quali sono i risvolti negativi sulla loro vita di tutti i giorni. Ecco cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Strage di Bologna - l’appello dei familiari delle vittime : “Consegnate le immagini di quel giorno - utili per individuare altri responsabili” : Fotografie, immagini, filmati possono essere fondamentali per raggiungere la verità. Per capire, finalmente, cosa è successo il 2 agosto del 1980, quando una bomba nella stazione di Bologna provocò la morte di 85 persone. Lo ricorda, pochi giorni prima del 39° anniversario della Strage, Paolo Bolognesi, il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime che fa un appello a tutti coloro che passarono, quel giorno, dal capoluogo ...

WhatsApp - presto si potrà utilizzare lo stesso account su più dispositivi : L’app di messaggistica istantanea WhatsApp è presente sulla stragrande maggioranza degli smartphone. Al momento ciascun account è associato a un unico smartphone: chi ha due telefoni (magari perché uno è aziendale) deve necessariamente scegliere su quale attivare l’app. presto questo piccolo problema sarà risolto. Il portale WABetainfo, di solito bene informato sulle nuove caratteristiche delle app in fase di test, ha pubblicato una ...

Fate attenzione a FaceApp - che può utilizzare le vostre foto caricate per scopi commerciali : La politica sulla privacy standard di FaceApp offre all'azienda molta libertà sul trattamento dei dati degli utenti che non sono tutelati da alcuna protezione della loro privacy, inoltre i termini di servizio (ultimo aggiornamento: 08/03/2017) concedono a FaceApp un'ulteriore libertà di azione. L'articolo Fate attenzione a FaceApp, che può utilizzare le vostre foto caricate per scopi commerciali proviene da TuttoAndroid.

Telegram è l’app più utilizzata dall’Isis per fare propaganda : Una ricerca della George Washington University ha esaminato 636 canali di Telegram adoperati dall’Isis per distribuire materiale propagandistico e fare reclutamento. Il report intitolato Encrypted Extremism fa luce sul complesso ecosistema di comunicazioni basato su Telegram che viene ampiamente sfruttato dagli aderenti al gruppo terroristico dello Stato Islamico. L’uso di Telegram, come sottolineano Bennet Clifford e Helen Powell nel loro ...

Ecco i nuovi metodi utilizzati dalle app per tracciare i movimenti degli utenti Android : Nel corso di una conferenza organizzata dalla Federal Trade Commission la scorsa settimana, sono state mostrare le tecniche più diffuse per tracciare gli utenti. L'articolo Ecco i nuovi metodi utilizzati dalle app per tracciare i movimenti degli utenti Android proviene da TuttoAndroid.

Non buttare più i tappi di sughero : ecco 5 idee intelligenti per poterli riutilizzare : Cosa buttate di solito di una buona bottiglia di vino? Di certo non il vino stesso ma molto più probabilmente il tappo di sughero. Dopo aver visto questo video però considererete il… L'articolo Non buttare più i tappi di sughero: ecco 5 idee intelligenti per poterli riutilizzare proviene da Essere-Informati.it.

La polizia giapponese sta utilizzando Street Fighter per reclutare nuovi agenti : La polizia giapponese sta usando Street Fighter per reclutare poliziotti, segnala Eurogamer.net.I personaggi del famoso gioco di combattimento di Capcom saranno usati per la prima volta come mascotte nella pubblicità di reclutamento della polizia di Osaka per gli investigatori della criminalità informatica.Si scopre che Capcom ha lavorato con la polizia di Osaka e altre forze di polizia nelle vicinanze su varie campagne di sensibilizzazione ...

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/20 : per chi? Scheda di approfondimento : Chi può partecipare alle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/20 (mobilità annuale)? La FLC CGIL ha pubblicato una Scheda di approfondimento, che fra le altre indicazioni, fornisce anche nel dettaglio questa risposta. assegnazioni provvisorie 2019/29 L’assegnazione provvisoria 2019/20 può essere richiesta per uno dei seguenti motivi (art. 7 co.1 per i docenti; art. 17 co.1 per gli ATA): ricongiungimento ai figli o agli affidati minori ...

Stufi delle tante e inutili notifiche in-app di Facebook? Ora potete disattivarle : Buone notizie per gli utenti Facebook per i quali il conteggio delle notifiche nella parte alta della UI riveste una fonte di "stress". Ecco tutti i dettagli L'articolo Stufi delle tante e inutili notifiche in-app di Facebook? Ora potete disattivarle proviene da TuttoAndroid.