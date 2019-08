5 serie tv che attendiamo nel prossimo autunno

serie A 2019-2020 in tv - prima giornata (24-26 agosto) : che partite vedere su Sky e DAZN. Programma e palinsesto : Inizia finalmente questo fine settimana la Serie A di calcio 2019/2020, con gli anticipi del sabato Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli, entrambe trasmesse da Sky Sport, così come la sfida di domenica alle 18 tra Udinese e Milan, nella prima uscita di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera. All’emittente di Murdoch anche Cagliari-Brescia, mentre DAZN trasmetterà Verona-Bologna e Roma-Genoa, il debutto di Daniel Fonseca, ma anche il ...

serie C e serie D - le ultime : entusiasmo a Bari - seconda amichevole per il Palermo [VIDEO] : Si trattava soltanto di un allenamento, ma l’entusiasmo era alle stelle. Trecento tifosi e lo striscione “Bari eterna malattia” affisso su una rete del campo: i sostenitori biancorossi, convocati sui social dal gruppo leader della curva Seguaci della Nord, hanno incoraggiato il tecnico Cornacchini e i giocatori in vista dell’esordio stagionale con l’Atletico Leonzio in Sicilia. Tutti presenti ...

serie A - entusiasmo Micchicché : “Date mercato e Boxing Day - ecco perché abbiamo cambiato di nuovo” : “Ci sono tante novità in Serie A, siamo tutti in attesa. Speriamo in un meraviglioso spettacolo nei 90 anni del girone unico. Con il ritorno del Verona, abbiamo tutte e 12 le squadre che hanno vinto in questi anni ai nastri di partenza“. Un entusiasta Gaetano Miccichè, Presidente della Lega di Serie A, ha presentato su Radio Sportiva il nuovo campionato 2019-20 al via sabato. “La qualità dell’offerta è ...

Il Giornale : I record da battere in serie A. Ci sono anche Ancelotti e Mertens : Sul Giornale tutti i record che potrebbero essere battuti nel nuovo campionato. Buffon versus Paolo Maldini Se Sarri applicherà il turnover e Szczesny gli lascerà spazio, Gigi Buffon potrà battere il record di presenze in serie A sottraendolo a Paolo Maldini. Gli basterebbero 7 presenze per eguagliare il record assoluto di partite in A (647) dell’ex capitano e attuale direttore tecnico del Milan. Che però, scrive Il Giornale, le ha giocate tutte ...

Da Boateng a Danilo - tutti gli "zingari" vip della serie A : altro che bandiere... : Un tempo, nel calcio, andavano di moda i bomber di provincia. Attaccanti che vagabondavano per l' Italia, da nord a sud, portando in dote il loro talento nel fare gol. I girovaghi del calcio oggi si sono evoluti. Non si accontentano più dei confini nazionali. Sono diventati dei giramondo. Che non sc

Dazn tratta anche con Telecom per le partite di serie A? : Mentre tra poche ore avrà inizio il campionato di Serie A, continuano le manovre per quanto riguarda la trasmissione in tv del calcio italiano. Secondo Il Sole 24 Ore, infatti, Dazn non starebbe dialogando soltanto con Sky, ma anche con Telecom. Una trattativa per sbarcare su Timvision con una formula differente rispetto a quella della semplice app ospitata sul Timbox, ma pagata a parte come accade, per esempio, per Netflix.Se venisse ...

Guida serie A : Chi faticherà a restarci : Le neo-promosse fanno spesso fatica a resistere in Serie A per più di un anno: Brescia, Lecce ed Hellas Verona non faranno eccezioni

5 cliché delle serie tv ambientate in estate : L’estate ha decisamente i suoi vantaggi: le giornate più lunghe ci permettono di uscire, le vacanze ci consentono di viaggiare, e poi siamo tutti più rilassati, abbronzati, più disposti alla socializzazione. O almeno così ci vuole far credere un certo tipo di immaginario narrativo che associa ai mesi caldi solo concetti positivi. Lo stesso fanno le serie tv, molte delle quali infatti sfruttano ambientazioni balneari e atmosfere estive per ...

L'intera serie di Yakuza potrebbe arrivare anche su PC : Sega ha annunciato questa settimana l'arrivo in occidente di altri 3 giochi della popolare serie Yakuza, tuttavia al momento non è ancora stato detto nulla su eventuali versioni PC di Yakuza 3, 4 e 5.La compagnia ha inoltre annunciato la Yakuza Remastered Collection che porterà gli utenti PS4 ad essere aggiornati sulla serie, purtroppo però gli utenti PC sono rimasti indietro, avendo ricevuto solo Yakuza Kiwami, Kiwami 2 e Yakuza 0. Secondo ...

Maxi Lopez torna in Italia - ma non giocherà in serie A : l’argentino pronto per una nuova esperienza in B : L’attaccante argentino ha trovato l’accordo con il Crotone e, nella giornata di domani, potrebbe arrivare già la fumata bianca Si profila una nuova esperienza in Italia per Maxi Lopez, ma non in Serie A come è lecito attendersi visto il suo curriculum. L’argentino infatti ha deciso di accettare l’offerta del Crotone in Serie B, lasciando il Vasco da Gama per ritornare a giocare in un Paese che l’ha visto ...

Why Women Kill è solo un’altra Desperate Housewives? Le prime impressioni sulla nuova miniserie di Marc Cherry : È facile immaginare Marc Cherry chiuso nel suo studio, o a colloquio con autori e portavoce dei grandi network, alla ricerca di uno stimolo, di un indirizzo, di una nuova direzione da imprimere alla propria carriera. Perché concepire Desperate Housewives può essere davvero l'orgoglio di una vita e il più straordinario dei trampolini verso la fama, ma a quanto pare anche una potenziale gabbia dorata. La nuova miniserie di Marc Cherry ha ...

Anche Spotify avrà una serie TV tutta sua - così da celebrare il suo successo : Il business della musica ha attraversato un decennio turbolento e tra i suoi protagonisti un posto di rilievo spetta a Spotify, servizio protagonista di una serie TV L'articolo Anche Spotify avrà una serie TV tutta sua, così da celebrare il suo successo proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 e Android Q in arrivo sulla serie Huawei P30 anche in Europa : Nelle scorse ore un tweet della divisione inglese di Huawei preannuncia che a breve gli attuali modelli top di gamma dell'azienda riceveranno EMUI 10 L'articolo EMUI 10 e Android Q in arrivo sulla serie Huawei P30 anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

La serie di Ratchet & Clank sarà determinante nei piani futuri di Sony : Dopo la sorprendente rivisitazione di Ratchet & Clank per PlayStation 4, in molti speravano in una nuova uscita per il famoso franchise. Fortunatamente, in seguito all'acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony, le possibilità per un nuovo titolo sono aumentate. Shawn Layden, boss dei Worldwide Studios, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che l'iconico duo sarà determinante nei piani futuri della compagnia."Ci piace quello che hanno ...