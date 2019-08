24 agosto 2016 A tre anni dal sisma del Centro Italia poche idee ma confuse

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 agosto 2019) Teramo - "A tredalche ha colpito Marche, Lazio e Molise, e a diecidal terremoto dell'aquilano, ci sono ancora paesi in cui non parte la ricostruzione 2009 e si accumulano ritardi, tant'è che si ipotizzano decenni per il ritorno alla normalità." E' quanto sottolinea l'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, tramite il suo presidente, Arch. Raffaele Di Marcello. "Tra avvicendarsi di commissari (a proposito, il prossimo Governo cosa farà in merito?), ordinanze e leggi, subcommissari, sottosegretari con delega alla ricostruzione, tavoli di lavoro, ecc. si potrebbe pensare il quadro della situazione sia chiaro e, invece, c'è ancora chi si ostina a trovare in presunti errori dei tecnici le cause dei ritardi nella ricostruzione - afferma l'Arch. Di Marcello - Eppure le nostre richieste sono ...

