Zingaretti | tre punti inderogabili per l' alleanza con il M5S | ma è scontro su taglio

Crisi di governo - Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - ma poi mette tre "paletti" | I renziani : "Vogliono far saltare l'accordo" | E tra M5s cresce il partito del voto : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Il PD si spacca : renziani "sconcertati" da tre proposte di Zingaretti al M5S non votate in Direzione : Mentre l'Italia è in attesa di sapere che cosa deciderà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il PD è protagonista di un'altra delle sue pagine tragicomiche. Nicola Zingaretti, accompagnato da Paolo Gentiloni, Paola De Micheli e i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio, è stato al Quirinale stamattina, ma nel primo pomeriggio sono esplose nuove tensioni interne ai dem. Direzione ...

Zingaretti fissa altre condizioni al governo giallorosso. E manda in crisi renziani e M5s : Roma. “Ci siamo ripresi in mano il nostro destino”, dice una fonte del Pd vicina al segretario Nicola Zingaretti. Il riferimento è ai tre punti “irrinunciabili” che, secondo indiscrezioni di stampa, la delegazione dei democratici avrebbe presentato al Capo dello Stato durante le consultazioni al Qui

Zingaretti pone tre condizioni 'non negoziabili' per un governo col M5s. 'Stupore' dei renziani : Tre condizioni tassative "non negoziabili", che vanno nel dettaglio dei provvedimenti che il nuovo governo dovrà introdurre o abolire, se vorrà il sostegno parlamentare del Pd. Sono quelle che il segretario Dem Nicola Zingaretti, stando a quanto filtra dal Nazareno, ha posto per l'adesione a un governo giallorosso e che costituiscono dei veri paletti rispetto all'enunciazione dei cinque punti più generici contenuti nell'ordine del giorno ...

Governo - le tre condizioni di Zingaretti : abolizione decreti sicurezza e no al taglio parlamentari : abolizione dei due decreti sicurezza, accordo sulla manovra evonomica e "no" alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari nella versione scritta fino a oggi. Questo intende il...

Ira dei renziani contro Zingaretti Le tre condizioni? "Mai discusse" : Sconcerto, per dirla con un eufemismo. Le tre condizioni 'non negoziabili' - e pesantissime nella trattativa con i 5 Stelle - che Nicola Zingaretti avrebbe posto durante il colloquio al Colle - hanno provocato una certa tensione tra i renziani... Segui su affaritaliani.it

Crisi - Zingaretti : “Serve un governo di svolta - alternativo alle destre e con un programma nuovo” : Quello che serve non è un “governo a ogni costo” ma “un governo di svolta, alternativo alle destre, con un programma nuovo, solido, con una ampia base parlamentare, che possa dare speranza agli italiani”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente Mattarella L'articolo Crisi, Zingaretti: “Serve un governo di svolta, alternativo alle destre e con un ...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - primo contatto telefonico. Il premier Pd-M5s : tre nomi da brividi : Facile "mandare a casa" Matteo Salvini, il duro per Pd e M5s arriva ora. Approfittato della crisi aperta da Matteo Salvini con eccessiva leggerezza, i dem iniziano ufficialmente la trattativa con i grillni per il governo "dell'inciucio". Come riportato dalla Stampa, il segretario Nicola Zingaretti e

Zingaretti : “Condivido parole Conte - ma rischio è l’autoassoluzione”. Poi : “Verificare altre maggioranze - ma serve discontinuità” : “Tutto quanto detto sul ministro Salvini dal presidente Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione“. A Nicola Zingaretti non è bastato il duro discorso di Giuseppe Conte contro Matteo Salvini nell’Aula del Senato. E, pochi minuti dopo il suo intervento in Senato, ha diffuso una nota molto critica sul governo gialloverde e il suo leader, tanto da sembrare voler chiudere all’ipotesi ...

Pd - tregua dopo la Direzione. Zingaretti : “Governo unito solo da poltrone”. Calenda : “Segretario chiaro sul no al M5s” : Polemiche alla vigilia, con attacchi incrociati tra renziani e nuova maggioranza, interviste contestate (di Dario Franceschini e Giuseppe Sala), accuse al nuovo corso di voler “aprire al M5s” e di voler “epurare” l’area renziana, compreso il caso Faraone con il commissariamento del Pd siciliano. Poi, non è una novità in casa dem, la tregua. Così si è conclusa la Direzione del Partito democratico, che ha approvato la ...

Renzi - Franceschini - Zingaretti : su M5s e governo tre linee nel Pd : La formalizzazione del voto di fiducia sul Ddl sicurezza bis, che vede M5s e Lega ricompattarsi su un tema caro a Matteo Salvini, sembra all0ntanare le ipotesi circolate negli...