Xbox Scarlett si focalizzerà sulla CPU | non solo 4K ma potremo arrivare anche a

PS5 e Xbox Scarlett : Crytek entusiasta per la presenza dell'SSD : PS5 e Xbox Scarlett debutteranno sul mercato il prossimo anno, dando vita a una nuova generazione videoludica. Al momento sappiamo ancora poco dell'hardware delle due console, ma in compenso la conferma della presenza degli SSD ha fatto la gioia di tantissimi giocatori. E a quanto pare anche degli sviluppatori.Come spiegato da Crytek in un'intervista con WCCFtech, la presenza degli SSD non significa solo tempi di caricamento più veloci, ma anche ...

Take-Two punta su una grafica indistinguibile dalla realtà su PS5 e Xbox Scarlett : Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ha condiviso la sua eccitazione per la prossima generazione di console in arrivo, suggerendo quale sia l'obiettivo in termini di fedeltà visiva a cui punta l'etichetta su PS5 e Project Scarlett."Abbiamo una nuova generazione di console in arrivo, e questo ci consentirà di fare alcune cose che non siamo stati in grado di fare prima, ed è eccitante", ha detto Zelnick, alludendo alla potenza aggiuntiva ...

Con Xbox Scarlett Microsoft punta sul frame rate e la giocabilità : All'E3 2019, Microsoft ha offerto al mondo la prima occhiata alla prossima generazione di Xbox, nome in codice Project Scarlett. Mentre la società non ha mostrato l'hardware, ha rivelato alcune curiosità sul sistema, che vanta un'unità a stato solido (molto simile a PS5) e ha confermato che sarà circa quattro volte più potente di Xbox One X, che attualmente si distingue per essere la console di gioco più potente sul mercato.La potenza aggiunta ...

Con Xbox Scarlett Microsoft punterà di più sui giochi single player? : La strategia di Microsoft negli ultimi anni è stata dominata soprattutto dall'acquisizione di vari studi di sviluppo che si sono uniti agli Xbox Game Studios. I team che fanno parte di questa grande famiglia si focalizzeranno sull'ampliamento del catalogo dei titoli per Xbox. Questa strategia, tuttavia, potrebbe avere anche un altro obiettivo, ovvero una maggiore attenzione verso le esperienze single player.Questo lo si può intuire dalle recenti ...

PS5 e Xbox Scarlett : David Cage parla dei potenziali punti deboli della next-gen : Il 2020 è pronto per essere un anno entusiasmante per il mondo dei videogiochi. Xbox Scarlett arriverà nei negozi il prossimo autunno e PS5 di Sony non è troppo lontana. Le console di prossima generazione promettono numerosi miglioramenti tecnici come ray-tracing e supporto 8K. Dato che siamo a poco più di un anno dalla next-gen, molti sviluppatori stanno iniziando a valutarne i punti di forza e di debolezza.In una recente intervista con ...

Il passaggio di Ninja su Mixer influenzerà il lancio di Xbox Scarlett? : La notizia che Tyler "Ninja" Blevins ha lasciato Twitch, la piattaforma di livestream che lo ha reso famoso nel pieno della popolarità di Fortnite, è stata uno shock per la community. Twitch ha fatto di tutto per commercializzare la stella dello streaming, una volta addirittura facendo arrabbiare altri streamer perché la piattaforma decise di pubblicizzare Blevins sui canali di altre persone. E ora lo stesso ragazzo che Twitch ha difeso più di ...

Xbox Scarlett non è solo grafica e risoluzione migliori ma punterà anche sul "feeling" dei giochi : Nel corso dell'attuale generazione di console si è parlato con parecchia insistenza di risoluzione e impatto visivo e soprattutto le console mid-gen hanno spinto sulla "battaglia" per raggiungere il 4K nativo o meno che sia. Cosa possiamo aspettarci da Xbox Scarlett e PS5? Uno scontro ancora una volta a livello di risoluzione o un focus su altre aree a conti fatti molto più interessanti?Sicuramente la potenza maggiore di queste console garantirà ...

PS5 e Xbox Scarlett a confronto - cosa aspettarsi dai nuovi controller? : Il 2020 sarà finalmente l'anno in cui PS5 e Xbox Scarlett detteranno al mercato i nuovi standard in termini di tecnologia videoludica. Ok, ufficialmente per ora solo Microsoft ha reso noto il periodo di rilascio della nuova console (fine 2020), ma siamo sicuri che Sony non vorrà lasciare troppo spazio sugli scaffali agli antagonisti di sempre e adeguerà la propria produzione per presenziare nello stesso lasso di tempo. Se da un lato la ...

Dying Light 2 sarà giocabile anche su Xbox Scarlett e PS5 - Techland conferma : Dying Light 2 è il primo gioco ad essere annunciato ufficialmente sia per le console attuali che per quelle successive. Ad annunciarlo non è un rumor postato su qualche forum di videogiochi, ma proprio lo sviluppatore, Techland.Durante un'intervista, il responsabile dello studio, Pawel Rohleder ha dichiarato: "Techland tiene sempre conto della tecnologia futura. Quindi sì, per essere più specifici lo studio ha pensato fin dall'inizio di creare ...

AMD Flute sarà il SoC di Xbox Scarlett? Spuntano benchmark e specifiche : L'utente Twitter KOMACHI_ENSAKA, attraverso un post ha pubblicato alcuni dettagli interessanti che coinvolgono un nuovo SoC di AMD chiamato con il nome in codice Flute e che potrebbe essere utilizzato sulla prossima console di Microsoft, Xbox Scarlett.Dai risultati del benchmark, sebbene non ci siano dettagli riguardo al suo uso, sappiamo che Microsoft sta lavorando con AMD per produrre un SoC personalizzato che riesca a combinare un processore ...

PS5 e Xbox Scarlett dovrebbero imparare da Nintendo Switch - secondo il presidente di Inti Creates : PS5 e Xbox Scarlett debutteranno nei negozi durante il corso del 2020, segnando l'inizio di una nuova generazione videoludica. A parte la presenza di un SSD e dei chip AMD con architettura Zen 2, al momento le informazioni sulle due console sono ancora troppo esigue per farsi un'idea precisa sulla direzione presa da Microsoft e Sony per la next-gen.A prescindere dai piani delle due compagnie, secondo il presidente di Inti Creates, Takuya Aizu, ...

Remake di Red Dead Redemption in uscita su PS5 e Xbox Scarlett? I rumor al 21 luglio : Un Remake di Red Dead Redemption è stato chiesto a gran voce, e per lungo tempo, da tutti quelli che hanno apprezzato le avventure emozionali di John Marston nel Selvaggio West su PlayStation 3 e Xbox One. Ma anche più di recente da chi, sedotto dal secondo capitolo sulle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft, vorrebbe recuperare uno dei più grandi capolavori realizzati dai ragazzi di Rockstar Games. E se è vero che negli ...

PS5 e Xbox Scarlett dovrebbero imparare da Nintendo Switch : Con PS5 e Xbox Scarlett che scalpitano ai box, pronte a esordire, la nuova generazione videoludica è ormai praticamente dietro l'angolo. Certo, manca ancora relativamente tanto all'effettivo approdo delle nuove piattaforme videoludiche targate Microsoft e Sony sul mercato, con quella statunitense che ha già una finestra di lancio (fine 2020) e quella nipponica che non mancherà di adeguarsi a breve. Ma quale potrebbe essere la formula del ...

"Su PS5 e Xbox Scarlett l'ottimizzazione dei giochi dovrebbe essere più facile" : Se PS4 e Xbox One sembravano essere un mezzo passo in avanti in termini di funzionalità hardware, PS5 e Xbox Scarlett sembrano dei veri e propri passi generazionali. Gli sviluppatori hanno espresso più volte il loro entusiasmo per le console in arrivo, mentre guardano a come il nuovo hardware consentirà loro di creare cose nuove e migliori. Uno di questi sviluppatori è Will Traxler, sviluppatore del prossimo combat platformer 2.5D Exception, il ...