William e famiglia umiliano Harry e Meghan prendendo un volo da 70 sterline

Quanto spende la famiglia reale in viaggi : Harry e Meghan superano William e Kate : La famiglia reale non bada a spese, nemmeno quando si tratta di viaggi. Organizzati in massima sicurezza e in lungo e largo per le varie parti del globo, tutti gli spostamenti dei nobili inglesi costano cari ai contribuenti britannici. La regina e la famiglia reale costano al Regno Unito ben 67 milioni di sterline inglesi, questi i dati dei conti reali annuali resi noti a marzo 2019. Di questi soldi, tuttavia, una fetta importante viene spesa in ...