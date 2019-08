Vuelta a España 2019 | Richard Carapaz non sarà al via! Fatale la caduta di domenica al

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) Finisce ancor prima di cominciare ladi. L’ecuadoriano, vincitore quest’anno del Giro d’Italia, non recupera in tempo utile dallanel Criterium Profronde van Etten-Leur, in Olanda. A comunicarlo in via ufficiale è la Movistar. L’incidente in questione,scorsa, gli è costato numerose contusioni e ferite, in particolare a una spalla. L’assenza di fratture non è stata sufficiente a consentire il pieno recupero del corridore per la corsa a tappe spagnola, che perde così uno dei possibili protagonisti. Al suo posto ciJosé Joaquin Rojas, prima riserva designata della Movistar, che andrà dunque ad affiancare Valverde, Quintana, Soler, Erviti, Pedrero, Arcas e Oliveira., in questa stagione, ha vinto sia la classifica generale del Giro d’Italia che due tappe di quest’ultimo, la quarta e la ...

