Vuelta a España 2019 | le quote dei book-makers per le scommesse Favoriti Roglic e Lopez

Vuelta a España 2019 : le possibili sorprese per la classifica generale. Fabio Aru ci prova - occhio a Geoghegan : Ormai manca davvero poco. Appena 48 ore e prenderà il via l’ultimo grande giro stagionale, la Vuelta a España 2019, che scatterà da Salinas de Torrevieja con una cronometro a squadre. Startlist con molti assenti, ma con favoriti della vigilia ben prestabiliti, e due squadre da battere: la Movistar di Quintana e Carapaz e la Jumbo Visma di Roglic e Kruijswijk. Andiamo a scoprire chi potrebbero essere le possibili sorprese in chiave ...

Vuelta a Espana 2019 : Richard Carapaz rischia di saltare la corsa a tappe iberica : La Vuelta a Espana 2019 rischia di prendere il via, nella giornata di sabato 24 agosto con la crono-squadre Salinas de Torrevieja-Torrevieja, senza uno dei suoi protagonisti più attesi. La Movistar, infatti, ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter che Richard Carapaz è in forte dubbio. Il vincitore del Giro d’Italia, infatti, potrebbe non riuscire ad essere in grado di correre la corsa a tappe spagnola per colpa ...

Vuelta a España 2019 - Tao Geoghegan Hart : il capitano del Team Ineos che vuole stupire : Tao Geoghegan Hart sarà il capitano del Team Ineos alla Vuelta di Spagna che scatterà sabato 24 agosto. Un nome di secondo piano per la corazzata britannica che si presenterà in terra iberica senza i suoi big: Egan Bernal e Geraint Thomas si sono presi un breve momento di pausa dopo la doppietta offerta al Tour de France, Chris Froome è alle prese con il noto infortunio e rientrerà in gara soltanto nel 2020, Pavel Sivakov non si cimenterà in ...

Vuelta a España 2019 : le tappe chiave del percorso. Salite a ripetizione e due cronometro : ecco dove si deciderà la corsa : L’inizio della Vuelta a España 2019 è ormai imminente. Il percorso, seppur privo di veri e proprio tapponi over 200 km, offre molti spunti ed è ricco, come sovente capita nella corsa spagnola, di Salite arcigne. Non solo le ascese, però, saranno decisive nella 74esima edizione del grande giro spagnolo. Anche le due crono, una a squadre e l’altra individuale, infatti, reciteranno un ruolo importante. Di seguito andiamo a scoprire ...

Vuelta a España 2019 : il montepremi a confronto con Giro d’Italia e Tour de France. Cifre bassissime : Sabato 24 agosto inizierà la Vuelta di Spagna 2019, l’ultimo Grande Giro della stagione ciclistica che regalerà grande spettacolo ed emozioni uniche a tutti gli appassionati per tre settimane. Si preannuncia una bella lotta per la conquista della maglia rossa con Richard Carapaz a caccia del bis dopo il trionfo al Giro d’Italia, l’ecuadoriano se la dovrà vedere col compagno di squadra Nairo Quintana, col Campione del Mondo ...

Vuelta a España 2019 : tutte le salite della corsa a tappe iberica. Spiccano il Col de la Gallina - l’Alto de los Machucos e l’Alto de la Cubilla : Ventuno tappe, 3272,2 chilometri totali per la Vuelta a España 2019 che partirà questo sabato da Salinas de Torrevieja e si concluderà domenica 15 settembre a Madrid. Sono invece nove le tappe di montagna disseminate dalla nona tappa alla ventesima. salite lunghe, punte del 25%, e un percorso che offrirà tanto spettacolo. Andiamo così ad analizzare le frazioni regine della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica. Con DAZN segui ...

Vuelta a España 2019 - Alejandro Valverde indosserà il dorsale numero 1 : Alejandro Valverde, campione del mondo in carica nella prova in linea di ciclismo su strada, indosserà il dorsale numero 1 nella Vuelta a España che scatterà sabato da Salinas de Torrevieja: lo comunica l’organizzazione dell’ultimo GT stagionale, una volta raccolte tutte le iscrizioni delle 22 squadre al via. L’iberico è uno dei tre ex vincitori presenti alla partenza, avendo trionfato nel 2009, mentre gli altri due sono il ...

Vuelta a España 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Fabio Aru la punta azzurra : Si avvicina il momento del terzo Grande Giro della stagione: la Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 tappe per un totale di 3290,7 km. Sarà un percorso molto duro visto che saranno presenti ben nove tappe di montagna, oltre ad altre quattro collinari insidiose. Spazio poi anche a sei tappe ...

Vuelta a España 2019 - Richard Carapaz per la conferma dopo il Giro d’Italia. L’ecuadoriano sarà uno dei principali favoriti : Mancano poche ore alla partenza della Vuelta a España 2019, che prenderà il via sabato 24 agosto da Salinas de Torrevieja con una cronosquadre, per poi concludersi dopo tre settimane intense, senza un attimo di respiro, nella capitale spagnola Madrid; quest’ultima incoronerà sul podio di Plaza Cibeles il vincitore della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica. Tra i grandi favoriti per la conquista della maglia amarillo ...

Vuelta a España 2019 - gli stipendi degli uomini di classifica. Fabio Aru il più ricco - Quintana e Valverde inseguono : Fabio Aru sarà il corridore più pagato alla Vuelta di Spagna 2019 che scatterà sabato 24 agosto, questa è una delle grandi notizie alla vigilia del terzo Grande Giro della stagione. Il Cavaliere dei Quattro Mori percepisce infatti circa 3 milioni di euro a stagione, nessuno è ricco come lui nel gruppo che sarà protagonista nelle prossime tre settimane. L’alfiere della UAE Emirates, reduce dal quattordicesimo posto al Tour de France al ...

Vuelta a España 2019 - le 22 squadra ai raggi X : rose - capitani e gregari : Mancano appena tre giorni all’inizio della Vuelta a España 2019. Ormai tutte le squadre hanno rivelato le rose con cui si presenteranno al via della corsa spagnola. Andiamo a scoprirle una ad una. Ag2r la Mondiale: François Bidard, Geoffrey Bouchard, Clément Chevrier, Silvan Dillier, Dorian Godon, Quentin Jauregui, Pierre Latour, Clement Venturini Ag2r con due punte: da un lato Venturini per le volate e dall’altro Latour per la ...

Vuelta a España 2019 : due modi per vederla in tv e streaming. La guida completa con Eurosport e DAZN : Manca sempre meno alla partenza della Vuelta a España 2019, terza ed ultima corsa a tappe di primo piano del calendario ciclistico internazionale che segue come di consueto il Giro d’Italia e il Tour de France. Diversi corridori di primo piano si daranno battaglia sulle strade iberiche per contendersi il successo finale e per succedere nell’albo d’oro al britannico Simon Yates. Il percorso si presenta piuttosto impegnativo: la cronometro a ...

Vuelta a España 2019 : gli outsider. Da Kruijswijk a Fuglsang - i reduci dal Tour possono far bene : Manca ormai sempre meno dalla grande partenza della Vuelta a España 2019: sabato il via da Salinas de Torrevieja con una cronometro a squadre. Ieri siamo andati ad illustrare i quattro possibili favoriti in chiave vittoria finale, oggi andiamo a scoprire chi proverà a far saltare il banco, alcuni outsider di lusso da considerare assolutamente in chiave podio. Con DAZN segui la Vuelta di Spagna IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Purtroppo per lui, ma ...

