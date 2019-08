Vuelta a España 2019 | il numero dei corridori per nazione Prima la Spagna con 35 | Italia

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) Definita ufficialmente la startlist della, ultimo grande appuntamento con le corse a tappe per il calendario ciclistico internazionaledel finale di stagione. La partenza è in programma da Torrevieja con una cronometro a squadre, mentre l’arrivo sarà a Madrid. La 74a edizione dell’appuntamento vedrà al via 22 squadre per un totale di 176, con diversi protagonisti di primo piano del panorama mondiale determinati a darsi battaglia sulle salite iberiche per contendersi il successo finale. Le nazioni rappresentate saranno addirittura 31, una in più rispetto allo scorso anno, e la pattugliana potrà contare su alcunidecisamente interessanti per recitare un ruolo da protagonista. Nella speciale classifica delle nazioni più rappresentate ilto spetta naturalmente alla(35), le cui punte di diamante saranno il campione del mondo ...

zazoomnews : Vuelta a España 2019: Richard Carapaz non sarà al via! Fatale la caduta di domenica al vincitore del Giro d’Italia… - OA_Sport : Vuelta a España 2019: Richard Carapaz non sarà al via! Fatale la caduta di domenica al vincitore del Giro d’Italia,… - zazoomnews : Vuelta a España 2019: tutti gli italiani in gara. Fabio Aru la speranza per la classifica generale Davide Formolo p… -