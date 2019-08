Vivo iQOO Pro è ufficiale con Snapdragon 855+ nelle varianti 4G e 5G

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 22 agosto 2019), il nuovo brand diha annunciato lo smartphonePro in due, una con supporto 5G e l'altra con supporto 4G LTE. La versione 5G adotta una soluzione a 6 antenne che migliora la connettività 5G dello smartphone, quattro delle quali si trovano nella parte superiore del dispositivo mentre le altre due sono posizionate nella parte inferiore. L'articoloPro ècon4G e 5G proviene da TuttoAndroid.

tcassist3 : Vivo #iQOO Pro 5G Antutu score ... Only 12k left for 5lakh....???????? #vivo #iqoopro5g #antutuscore - AmePhenix : #IQOO Pro: ufficiale il top gamma con tripla fotocamera e 5G opzionale - androidworldit : Vivo IQOO Pro 5G mostra i muscoli su AnTuTu: Snapdragon 855 ed 8 GB di RAM in arrivo il 22 agosto (foto) -