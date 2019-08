Violenti scontri tra tifosi del Brindisi e del Foggia dopo la partita | poliziotto in

Fonte : fanpage

(Di giovedì 22 agosto 2019) I tafferugli scoppiati in serata pocoil fischio finale della gara valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Serie D che vedeva contrapposte le due squadre pugliesi dele del. La polizia in assetto antisommossa ha dovuto utilizzare anche i lacrimogeni per disperdere i

JorgeTrimy : @LadyMouse79 @ritadallachiesa Cosa intende lo ha precisato: 'maleducazione, pregiudizi, violenza verbale e scontri… - retewebitalia : -