Vieste | bimba di sei mesi si sente male e muore durante la vacanza con mamma e papà

(Di giovedì 22 agosto 2019) Unache si è conclusa in maniera tragica per una famiglia di Jesi, in provincia di Ancona, in, località turistica nel Gargano. La loro figlioletta, Alice, una bambina di poco più di sei, è morta dopo aver improvvisamente smesso di respirare. La piccola è stata vittima di un rigurgito, da cui in un primo momento sembrava essere stata salvata dal personale del 118. Purtroppo sono emerse delle complicazioni cardiorespiratorie che non hanno lasciato scampo alla, deceduta ieri pomeriggio all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza “Padre Pio” di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dove era stata trasportata in elisoccorso.