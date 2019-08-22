romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 18:45: VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 18.20… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-08-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsTitoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti - Affaritaliani.it
Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti Affaritaliani.it
Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude la giornata in calo a 187 punti base rispetto all'apertura a 190 punti base, con il ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE CHE A PRESO FUOCO VI SONO 2 KM DI CODE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREIZONE DI NAPOLI PASSIAMO ALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE CHE A PRESO FUOCO VI SONO 2 KM DI CODE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREIZONE DI NAPOLI PASSIAMO ALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA PASSSIAMO ALL’A1 Roma-FIRENZE DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO, INVITIAMO A CHI E IN VIGGIO DI PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA PASSSIAMO ALL’A1 Roma-FIRENZE DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO, INVITIAMO A CHI E IN VIGGIO DI PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DI TRERAMO CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREIZONE DI POMEZIA SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA CASTEL DI DECIAM E CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE LATINA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI TORNIAMO SULLA PONTINA, MA PIU’ A SUD CODE DA VIA TERRACINA A PORTO BADINO, VERSO FORMIA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO LUNGO LA COSTA LAZIALE PARTIAMO DALL’AURELIA CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PIU’ AVANTI ALTRE CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL QUARTO CANCELLO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA USCIAMO DA Roma CI SPOSTIAMO A SUD SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLACCA E LA PARALLELA APPIA POI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA MARZIALE E VIA FERRUCCI, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA USCIAMO DA Roma CI SPOSTIAMO A SUD SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLACCA E LA PARALLELA APPIA POI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA MARZIALE E VIA FERRUCCI, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDNETE LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA USCIAMO DA Roma SULLA Roma-TERAMO, RALLENTAMENTI PER LAVORI, TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO, IN DIREIZONE TERAMO E, SEMPRE SULLA Roma-TERAMO, MA IN DIREZIONE Roma E’ INTERDETTO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDNETE LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA USCIAMO DA Roma SULLA Roma-TERAMO, RALLENTAMENTI PER LAVORI, TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO, IN DIREIZONE TERAMO E, SEMPRE SULLA Roma-TERAMO, MA IN DIREZIONE Roma E’ INTERDETTO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI AURELIA E PISANA CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ATTENZIONE POI PER I BANCHI DI NEBBIA SEGNALATI SUL RACCORDO ANULARE TRA Roma-FIUMICINO E SALARIA LA VISIBILITA’ E’ RIDOTTA PRUDENZA! IL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI AURELIA E PISANA CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ATTENZIONE POI PER I BANCHI DI NEBBIA SEGNALATI SUL RACCORDO ANULARE TRA Roma-FIUMICINO E SALARIA LA VISIBILITA’ E’ RIDOTTA PRUDENZA! IL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTENZIONE. SULLA A24 Roma-L’AQUILA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO MANDELA; PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA ...