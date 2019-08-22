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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 17 | 45 Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 17:45 (Di giovedì 22 agosto 2019) Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE CHE A PRESO FUOCO VI SONO 2 KM DI CODE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREIZONE DI NAPOLI PASSIAMO ALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLACCA TRA PORTO SALVO E FORMIE NEI DUE SENSI DI MARICA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, A Roma CONTINUANO I LAVORI SULLA METRO A PER RINNOVARE LE INFRASTRUTTURE DELLA LINEA, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAIZONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 17:45: VIABILITÀ 22 AGOSTO 2019 ORE 17.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-08-2019 -

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