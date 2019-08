Usa | sindaco Casalpusterlengo | ‘apprensione per chef Zamperoni | speriamo in buone notizie’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Ci uniamo all’apprensione della famiglia, nella speranza che il caso venga risolto rapidamente, e ci affidiamo alla competenza delle autorità della polizia di New York perché si arrivi a notizie positive e a una conclusione felice della vicenda”. Lo afferma Elia Delmiglio,di, contattato dall’Adnkronos, sulla scomparsa a New York di Andrea, originario di, in provincia di Lodi, e capodel ristorante Cipriani Dolce nell’hotel Grand Central Terminal. L'articolo Usa:, ‘apprensione perinnotizie’ CalcioWeb.

