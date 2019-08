UOMINI E DONNE/ Sossio Aruta - dedica al figlio : 'Ti auguro il meglio' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over anticipazioni e news: Gemma Galgani torna nel parterre, mentre Sossio Aruta fa una dedica al figlio

UOMINI e Donne/ Alex Migliorini incontra ex Alessandro D'Amico e... - Trono Classico - : Alex Migliorini e Alessandro D'Amico si sono rivisti. L'ex tronista del secondo Trono gay di Uomini e Donne ha raccontato dove e quando.

Rumors UOMINI e donne : l'ex corteggiatrice e quasi gieffina Talco vicina al trono : Si avvicina l'esordio della stagione 2019-20 di Uomini e donne, le cui prime registrazioni verranno effettuate negli ultimi giorni di agosto (mentre la prima puntata andrà in onda su Canale 5 il 16 settembre). Il dating show condotto da Maria De Filippi avrà il difficile compito di mettere a tacere i sospetti e le polemiche scatenati nelle ultime settimane, cercando dei volti in grado di ridare credibilità soprattutto al trono Classico. Ecco ...

UOMINI e Donne - Ida Platano svela un segreto : ha trovato l’amore? : Ida Platano di Uomini e Donne: cosa fa prima di andare a dormire Ida Platano ha voluto solleticare la curiosità dei suoi followers su Instagram. La dama protagonista delle ultime due stagioni del Trono Over di Uomini e Donne ha chiesto ai fans sui social di indovinare cosa fa prima di andare a dormire. Inutile dire che i numerosi sostenitori della dama di Brescia si sono affrettati a rispondere, tentando di capire le sue abitudini. Molti ...

UOMINI e Donne - news Giordano : “Ne sentivamo la mancanza” - lui non ci sta : Giordano Mazzocchi, il successo dopo Uomini e Donne Dopo Uomini e Donne e Temptation Island Vip Giordano Mazzocchi ha raggiunto un gran successo e questo nonostante la fine della sua storia con Nilufar Addati. Forte del riscontro ottenuto presso il pubblico, da un po’ di tempo Giordano sta portando avanti dei progetti nel mondo della […] L'articolo Uomini e Donne, news Giordano: “Ne sentivamo la mancanza”, lui non ci sta ...

Anticipazioni UOMINI e donne : Giorgio Manetti smentisce il ritorno nel Trono Over : Nei giorni scorsi si era diffusa l'indiscrezione secondo la quale Giorgio Manetti avrebbe fatto parte della prossima stagione di Uomini e donne, programma che aveva abbandonato nel maggio del 2018. A solleticare la curiosità dei telespettatori era stato proprio l'ex cavaliere il quale aveva annunciato un nuovo progetto televisivo in autunno. Ma alle pagine del settimanale 'Lei', il 'Gabbiano' ha chiarito la situazione, smentendo senza mezzi ...

UOMINI e Donne - dal trono della De Filippi al santuario della Madonna di Fatima : la svolta di Andrea Zelletta : Nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, l'ormai ex tronista Andrea Zelletta ha trovato l'amore. Il bel 25enne in questi giorni ha rilasciato un'intervista a Dipiù Tv, nella quale ha raccontato di quanto sia felice insieme alla sua fidanzata, conosciuta proprio nel programma, Natalia Parago

UOMINI e Donne gossip - Alex Migliorini e Alessandro si sono rivisti : la confessione : Uomini e Donne, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico: l’incontro dopo essersi lasciati Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati ormai da molto tempo, ma il gossip di Uomini e Donne del giorno è proprio su loro due. Alex e Alessandro sono stati la seconda coppia gay che si è formata a Uomini e Donne, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Alex Migliorini e Alessandro si sono rivisti: la confessione proviene da ...

Costantino Vitagliano cerco l’anima gemella tornerei a UOMINI e Donne : Al settimanale “Di Più” Costantino Vitagliano ha detto che:«Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni». Costantino Vitagliano, il tronista oggi 45enne, a distanza di 16 anni potrebbe tornare a “Uomini e Donne”. «Ci sarebbe una differenza ...

UOMINI e Donne : Giulio Raselli beccato con una mora - ma lui conferma di essere single : Il trono di Giulio Raselli, per l'edizione 2019-20 di Uomini e Donne, è considerato da settimane quasi una certezza. L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, ed ex single di Temptation Island, sarebbe stato persino avvistato mentre registrava il video di presentazione, anche se al momento mancano le conferme da parte di fonti ufficiali. Ma un recente avvistamento, portato alla ribalta da Deianira Marzano, potrebbe mettere in pericolo tale ...

UOMINI e Donne - Sara Affi Fella : "Ne ho parlato le conseguenze - incontriamoci". Appello alla De Filippi : L'ex tronista del programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale5, protagonista di uno degli scandali più intricati, Sara Affi Fella, ha deciso di rompere il silenzio. Già da tempo la bella napoletana utilizza il suo profilo Instagram, per dimostrare ai suoi tanti follower, di esse

“Vergogna - è vostro figlio!”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - il web distrugge la coppia d’oro di UOMINI e Donne : Rosa Perrotta è diventata mamma lo scorso 25 luglio di Domenico, il figlio avuto dal compagno Pietro Tartaglione, il giovane conosciuto due anni fa durante il dating show di Maria De Filippi ”Uomini e Donne”. La giovane aveva dichiarato il bambino avrebbe avuto visibilità sui social ma pare aver cambiato idea. E i motivi li ha spiegati lei stessa in una serie di Instagram Stories.\\ “Io non vedo l’ora di condividere questo bambino con le ...

UOMINI e Donne - Andrea : “Porto Natalia a Fatima per ringraziare la Madonna” : Uomini e Donne, Andrea Zelletta vuole ringraziare la Madonna per avergli donato l’amore della sua Natalia Andrea Zelletta non ha avuto un passato facile specialmente a causa della sua carriera da calciatore, alla quale teneva davvero tanto, che si è spezzata a causa di una serie di infortuni. Il giovane ex tronista però adesso sta […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea: “Porto Natalia a Fatima per ringraziare la Madonna” ...

UOMINI E DONNE/ Rocco Fredella - da Gemma Galgani all'e-commerce - Trono Over - : UOMINI e DONNE Trono Over, anticipazioni e news: Rocco Fredella in vacanza con la sua nuova fidanzata, Dory Bertola. Dopo Gemma Galgani...